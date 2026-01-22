Uno Santa Fe | Información General | camión

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

El accidente ocurrió este jueves por la tarde en la mano sur-norte de la avenida, entre bulevar Avellaneda y Uriburu, cuando un camión que trasladaba una excavadora impactó contra la estructura. No hubo heridos y el tránsito permanece totalmente interrumpido.

22 de enero 2026 · 17:08hs
El puente colapsó después de que un camión quiso pasar con una excavadora. 

Un camión que transportaba una excavadora chocó contra un puente peatonal en avenida Circunvalación de Rosario y lo hizo colapsar. El hecho sucedió este jueves por la tarde en la mano sur-norte entre bulevar Avellaneda y avenida Uriburu, por lo que el tránsito permanecerá cortado, por lo menos, hasta la tarde noche.

Según la información oficial, el episodio fue alertado a través de una llamada al 911 cuando un automovilista que transitaba por Circunvalación advirtió que el camión arrastró la estructura de metal y hormigón.

Según publica La Capital, el siniestro vial lo ocasionó un camión que trasladaba en su semirremolque una pesada excavadora Hydromac. La altura de la máquina superó la del puente peatonal y lo derribó. El conductor del camión tuvo que frenar en la banquina.

Afortunadamente ningún peatón se encontraba atravesando el puente, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, en los minutos posteriores al accidente algunos vehículos volvieron en contramano o se cambiaron de carril generando caos en el lugar.

En las redes sociales, los usuarios compartieron videos tras la caída del puente.

Tras el hecho, se resolvió el corte total de la circulación vehicular en la mano sur-norte de avenida Circunvalación entre Avellaneda y Uriburu. Asimismo, personal de tránsito y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar para ordenar los desvíos que se realizan por Ovidio Lagos.

