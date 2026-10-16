Construyen en Mendoza una capilla en honor a Carlo Acutis

La capilla dedicada a Carlo Acutis se construye en Mendoza y ya alcanzó el 24% de avance. Buscan sumar donantes para completar la obra en 2028.

Carlo Acutis , el joven italiano que utilizó internet para difundir la fe católica, fue canonizado en septiembre de 2025. En Chacras de Coria, Mendoza, la construcción de una capilla en su honor alcanzó el 24% de avance. Sus impulsores buscan sumar donantes para continuar las obras, con la meta de inaugurar el templo en el primer semestre de 2028.

El templo está ubicado en calle Viamonte 1062 y, según sus impulsores, será la primera capilla del mundo dedicada al santo. En el predio ya se completaron los cimientos y el subsuelo, luego de que los trabajos permanecieran interrumpidos durante casi dos meses por falta de recursos.

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Quién fue Carlo Acutis

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y creció en Italia. Desde joven se interesó por la informática y utilizó sus conocimientos para crear una muestra digital sobre milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia católica. También se destacó por su compromiso con las personas necesitadas.

En octubre de 2006, cuando tenía 15 años, le diagnosticaron leucemia promielocítica aguda, una enfermedad que avanzó rápidamente. Murió el 12 de octubre de ese año, en Monza, Italia. En 2020 fue beatificado por el papa Francisco y, tras el reconocimiento de un segundo milagro atribuido a su intercesión, fue canonizado por el papa León XIV el 7 de septiembre de 2025.

Un lugar de encuentro para los fieles

El terreno donde se construye la capilla recibe visitantes de distintos puntos de la Argentina y del exterior. Algunos se acercan para rezar, mientras que otros buscan agradecer favores recibidos o pedir la intercesión del santo.

El proyecto atravesó dificultades económicas que obligaron a detener las obras durante casi dos meses. Sin embargo, los aportes de fieles de distintas partes del país permitieron reanudar los trabajos.

Carlos Bajach, coordinador de la iniciativa, destacó la importancia de mantener el acompañamiento de la comunidad para evitar nuevas interrupciones. La campaña busca sumar personas que puedan colaborar mensualmente, con contribuciones acordes a sus posibilidades.

Cómo colaborar con la construcción

Los fondos recaudados se destinan a la compra de materiales y al pago de la mano de obra. Quienes deseen colaborar pueden ingresar a capillacarloacutis.com y seguir las indicaciones para realizar una donación mensual. La meta es inaugurar la capilla durante el primer semestre de 2028.

Una maratón solidaria en octubre

Como parte de las acciones para recaudar fondos, el domingo 25 de octubre, a las 10, se realizará una maratón solidaria con salida desde la plaza de Chacras de Coria. La actividad contará con una modalidad infantil y recorridos de 4 y 10 kilómetros.

Todo lo recaudado será destinado a la construcción del templo. Las inscripciones están disponibles a través del Instagram de la parroquia "Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro"

La iniciativa busca reunir el apoyo de la comunidad para completar una obra que aspira a convertirse en un espacio de oración y encuentro para fieles y jóvenes. Mientras avanzan los trabajos, sus impulsores mantienen abierta la convocatoria a quienes quieran colaborar para que el proyecto pueda concretarse con el aporte de fieles y vecinos.