El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó la reunión para evaluar la situación en las zonas afectadas. La Provincia ya activó líneas de crédito, pedidos a Nación y medidas sanitarias para asistir a productores.

Lluvias en el norte de Santa Fe: el gobierno convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para el miércoles

El Gobierno de Santa Fe convocó para el próximo miércoles a las 10 a la Comisión de Emergencia Agropecuaria , en respuesta al impacto de las lluvias en el norte provincial y otras regiones afectadas. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , quien detalló que el encuentro se realizará en la sede de la cartera productiva.

“ Estamos teniendo permanentemente reuniones por la situación que ha tenido nuestro norte santafesino. El miércoles a las 10 de la mañana se va a estar convocando la reunión por la emergencia ”, señaló el funcionario en declaraciones a radio LT10.

En paralelo, el Gobierno provincial avanzó con una serie de medidas para mitigar el impacto en el sector. Entre ellas, Puccini destacó gestiones ante el Senasa para extender plazos sanitarios: “Hemos pedido una prórroga de 30 días para la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y ya la hemos logrado”.

Además, indicó que se solicitaron contemplaciones en la circulación de animales debido a la situación hídrica, y se enviaron herramientas de asistencia financiera a las zonas afectadas.

Créditos y asistencia

El ministro detalló que se pusieron en marcha dos líneas de crédito específicas, una a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y otra mediante el Banco de la Provincia de Santa Fe, orientadas a productores, pymes y empresas afectadas por las condiciones climáticas.

“Estas líneas buscan ser un puente para ayudar a que salgan de esta situación”, afirmó Puccini.

Si bien el foco está puesto en el norte provincial, el funcionario advirtió que el impacto se extiende a otras regiones. Mencionó casos en los departamentos Castellanos, San Justo y San Cristóbal, así como eventos climáticos recientes en el sur, donde se registraron daños en Belgrano, Iriondo y Villa Constitución, con afectación a cooperativas y empresas.

Alerta y prevención

Puccini también remarcó la importancia del trabajo coordinado con Protección Civil y los gobiernos locales. En ese sentido, valoró el sistema de alertas que se envía a municipios y comunas: “Son datos muy valiosos que pretenden anticipar y permitir tomar medidas con tiempo”.

El funcionario advirtió además sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses, lo que podría implicar un nuevo escenario de lluvias intensas. “Hay que prepararse mucho y trabajar con anticipación”, sostuvo.

Finalmente, indicó que la Provincia fortalecerá el trabajo con los comités de emergencia en las distintas regiones, con el objetivo de atender tanto la situación productiva como el impacto en las comunidades afectadas.