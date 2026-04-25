Uno Santa Fe | La provincia | lluvias

Lluvias en el norte de Santa Fe: el gobierno convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para el miércoles

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó la reunión para evaluar la situación en las zonas afectadas. La Provincia ya activó líneas de crédito, pedidos a Nación y medidas sanitarias para asistir a productores.

25 de abril 2026 · 17:23hs
Lluvias en el norte de Santa Fe: el gobierno convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para el miércoles

Lluvias en el norte de Santa Fe: el gobierno convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para el miércoles

El Gobierno de Santa Fe convocó para el próximo miércoles a las 10 a la Comisión de Emergencia Agropecuaria, en respuesta al impacto de las lluvias en el norte provincial y otras regiones afectadas. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien detalló que el encuentro se realizará en la sede de la cartera productiva.

Estamos teniendo permanentemente reuniones por la situación que ha tenido nuestro norte santafesino. El miércoles a las 10 de la mañana se va a estar convocando la reunión por la emergencia”, señaló el funcionario en declaraciones a radio LT10.

En paralelo, el Gobierno provincial avanzó con una serie de medidas para mitigar el impacto en el sector. Entre ellas, Puccini destacó gestiones ante el Senasa para extender plazos sanitarios: “Hemos pedido una prórroga de 30 días para la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y ya la hemos logrado”.

Además, indicó que se solicitaron contemplaciones en la circulación de animales debido a la situación hídrica, y se enviaron herramientas de asistencia financiera a las zonas afectadas.

Créditos y asistencia

El ministro detalló que se pusieron en marcha dos líneas de crédito específicas, una a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y otra mediante el Banco de la Provincia de Santa Fe, orientadas a productores, pymes y empresas afectadas por las condiciones climáticas.

Estas líneas buscan ser un puente para ayudar a que salgan de esta situación”, afirmó Puccini.

Si bien el foco está puesto en el norte provincial, el funcionario advirtió que el impacto se extiende a otras regiones. Mencionó casos en los departamentos Castellanos, San Justo y San Cristóbal, así como eventos climáticos recientes en el sur, donde se registraron daños en Belgrano, Iriondo y Villa Constitución, con afectación a cooperativas y empresas.

Alerta y prevención

Puccini también remarcó la importancia del trabajo coordinado con Protección Civil y los gobiernos locales. En ese sentido, valoró el sistema de alertas que se envía a municipios y comunas: “Son datos muy valiosos que pretenden anticipar y permitir tomar medidas con tiempo”.

El funcionario advirtió además sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses, lo que podría implicar un nuevo escenario de lluvias intensas. “Hay que prepararse mucho y trabajar con anticipación”, sostuvo.

Finalmente, indicó que la Provincia fortalecerá el trabajo con los comités de emergencia en las distintas regiones, con el objetivo de atender tanto la situación productiva como el impacto en las comunidades afectadas.

lluvias Norte Emergencia Agropecuaria
Noticias relacionadas
Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Anegamientos en la ciudad de Villa Minetti

Graves anegamientos en Villa Minetti tras las intensas lluvias

La costa de Santo Tomé con el río Salado sobrepasando la primera línea de defensa. Foto archivo UNO Santa Fe.

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante "suelos saturados"

Lo último

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

Último Momento
Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

Arsenal le ganó a Newcastle y es el líder de la Premier League

Arsenal le ganó a Newcastle y es el líder de la Premier League

Fútbol femenino: Unión sumó su primer punto ante Belgrano

Fútbol femenino: Unión sumó su primer punto ante Belgrano

Ovación
Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Capibaras se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

Capibaras se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

Gran triunfo de Cerúndolo para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid

Gran triunfo de Cerúndolo para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"