Coronda se encuentra en estado de alerta por los contagios de efectivos de la policía

Los contagios crecen en Coronda, lo mismo que la preocupación en el municipio. Es que no solo existe el riesgo de circulación comunitaria del coronavirus a partir de que tres de los enfermos no tienen nexo epidemiológico, sino por el hecho de que “el 70 por ciento” de los 10 casos positivos activos de la ciudad tienen relación con efectivos de la policía, según manifestó ayer el intendente Ricardo Ramírez.

“El 70 por ciento de los 10 casos activos tienen relación con la policía”, dijo el intendente, incluyendo en un par de esos contagios a familiares de efectivos. Entre los infectados se encuentra uno del personal del Instituto Correccional Modelo U1 Dr. César Tabares. Ramírez agregó que hay otras “30 personas de la policía” que cumplen el aislamiento social.

El intendente considera que el aumento de casos entre las fuerzas de seguridad requiere la llegada de refuerzos a la ciudad.

Hoy el municipio se pondrá en contacto con autoridades de la provincia para plantearles la situación. “La preocupación principal es el recargo de horas que tiene la policía para prestar servicio a raíz del contagio de sus compañeros”, indicó Ramírez.

Mensaje

Natalia López pertenece a la Unidad Regional XV de Policía, se contagió de Covid-19 y dejó un mensaje en Facebook “para que la gente de la ciudad tome conciencia".

“Como todos saben soy policía y trabajó en Medicina Legal de Coronda. Esta enfermedad, de la cual no me siento avergonzada ni mucho menos, me la contraje trabajando y no me apena decir que fue de esa manera”, escribió.

“Desde el 16 de marzo, casi de lunes a lunes, y durante 8, 9 o más horas por día, al igual que muchos de mis compañeros policías, estamos trabajando y poniéndole el pecho para lo que la sociedad necesite”, agregó.

“Por eso les pido que cuando vean a un compañero policía trabajando, entiendan el peligro al que se está exponiendo, dejando a su familia en su casa, donde después tiene que volver desconociendo si se contagió o no. Respeten esta noble profesión, háganle caso, usen el barbijo, ayúdenlos en su tarea”, dijo.