"Hola, soy Francisco": el llamado del Papa que conmovió a un pueblo santafesino y se hizo viral

Patricia Suppo, entonces directora de la Escuela Particular Incorporada Nº 1.066 “Santa María de Los Ángeles” de María Juana, recibió la llamada en su teléfono celular a las 10.45 de ese domingo. En principio, pensó que se trataba de una broma, pero pronto reconoció la voz de Francisco , quien le aclaró que no era una broma y que estaba llamando para ofrecer sus plegarias y palabras de aliento.

“Fue una llamada privada, que generalmente no atiendo”, contó Patricia a La Capital y detalló: “Pero esta vez atendí. Me dijo ‘soy el Papa Francisco y no es una broma’, aunque me costó darle crédito y se lo hice saber. No lo podía creer”.

El Sumo Pontífice insistió: “Mire Patricia, soy Francisco. Recibí una carta de su pueblito que me envió una compañera suya de la escuela. Me contó todo lo que están pasando. Es mucho lo que les ocurre y quiero que sepan que estoy rezando por su familia”.

“No lo podía creer. Me quedé sin palabras. No sabía qué decir”, se emocionó Patricia y entonces el Sumo Pontífice continuó: “Es increíble que en un pueblito tan chiquito pasen estas cosas, pero quiero que sepas que todos los días rezo por Ustedes. También se lo que está pasando su hijo y también rezo por él”.

María Juana viral

La familia Cornalis había estado atravesando momentos extremadamente difíciles desde diciembre de 2019, cuando un video de Debora Actis, ex pareja de Ramiro Cornalis, hijo de Patricia y Héctor, se viralizó en las redes sociales. En el video, Actis acusaba a Ramiro de haberla golpeado, lo que llevó a su detención preventiva. Meses después, el asesinato de Héctor sumió a la familia en una profunda angustia.

El llamado del Papa Francisco llegó en un momento crucial, proporcionando una inyección de energía y esperanza para seguir adelante. Patricia, expresó su gratitud y pidió al Papa que continuara rezando por su familia, especialmente por su hijo Ramiro, quien también estaba atravesando una situación complicada.

El juicio por la muerte de Héctor Cornalis finalizó con condenas para los responsables. El 19 de diciembre de 2024, los jueces Susana Luna, José García Troiano y Martín Torres condenaron a Hugo Segovia, Nicolás Bustamante, Miqueas Córdoba y Roberto Andini a 23 años de prisión como coautores del secuestro y asesinato del empresario. Clemente Lencina, el remisero involucrado, fue condenado a 15 años de prisión como partícipe principal. La justicia finalmente logró esclarecer el caso, proporcionando un sentido de cierre y justicia para la familia Cornalis y la comunidad de María Juana.

El episodio del llamado del Papa quedó en la memoria popular de la región como un recordatorio del poder del apoyo espiritual y la solidaridad en momentos de adversidad. La llamada no solo brindó consuelo a una familia en duelo, sino que también unió a una comunidad en torno a la esperanza y la fe.