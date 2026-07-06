El frío sigue en Santa Fe, pero las temperaturas subirán desde este martes

La semana comenzó con una mañana fría y cielo cubierto en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico anticipa condiciones estables, escasas chances de lluvias y un ascenso gradual de las temperaturas hasta el miércoles

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, fría y con una temperatura de 5º y una térmica de 3.4º a las 9 de la mañana y una máxima prevista de 13° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que tras el ingreso de un nuevo sistema frío, las condiciones vuelven a presentarse buenas y estables dado el predominio en la región de un sistema de alta presión asociado a la masa de aire frío. Esta situación debería permitir que dichas condiciones se mantengan a lo largo de la mayor parte de la semana , con nubosidad variable en aumento hacia finales de la misma y con temperaturas en gradual ascenso.

Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y con condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas con temperaturas en gradual ascenso: mínima 3º y máxima 16º. Vientos leves a moderados del sector nor/noroeste, rotando al norte e incrementando levemente su intensidad por momentos.

En tanto el miércoles se espera cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 5º y máxima 18º. Vientos moderados a regulares predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, jueves con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 9º y suave descenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional