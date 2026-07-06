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El frío sigue en Santa Fe, pero las temperaturas subirán desde este martes

La semana comenzó con una mañana fría y cielo cubierto en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico anticipa condiciones estables, escasas chances de lluvias y un ascenso gradual de las temperaturas hasta el miércoles

6 de julio 2026 · 07:42hs
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El frío sigue en Santa Fe, pero las temperaturas subirán desde este martes

José Busiemi

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, fría y con una temperatura de 5º y una térmica de 3.4º a las 9 de la mañana y una máxima prevista de 13°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que tras el ingreso de un nuevo sistema frío, las condiciones vuelven a presentarse buenas y estables dado el predominio en la región de un sistema de alta presión asociado a la masa de aire frío. Esta situación debería permitir que dichas condiciones se mantengan a lo largo de la mayor parte de la semana, con nubosidad variable en aumento hacia finales de la misma y con temperaturas en gradual ascenso.

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Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y con condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas con temperaturas en gradual ascenso: mínima 3º y máxima 16º. Vientos leves a moderados del sector nor/noroeste, rotando al norte e incrementando levemente su intensidad por momentos.

En tanto el miércoles se espera cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 5º y máxima 18º. Vientos moderados a regulares predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, jueves con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 9º y suave descenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.

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