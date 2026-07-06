La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 6 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 6 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7:30 a 10:30:
- RP N1, Quiloazas, Guaraníes y Corondás (Colastiné)
Reemplazo de postes
- RP N1, Los Eucaliptus, Los Zorzales y Los Álamos (Colastiné)
Reemplazo de postes
• 8 a 10: bulevar Gálvez, Chacabuco, Sarmiento y Güemes
Mantenimiento
• 8 a 12: RN 168, De La Salle, Soria y Callejón 3 (La Guardia)
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Pasaje Irala, Iturraspe, avenida Perón y avenida López y Planes
Mantenimiento de Subestación
• 9:30 a 10:30: Eva Perón, Hipólito Irigoyen, Saavedra y Urquiza
Retiro de Línea
• 10:30 a 11:30: La Rioja, Gobernador Freyre, Hipólito Irigoyen y Francia
Reemplazo de postes
•11:30 a 13:30: Monseñor Rodríguez, Doldán, Tobas y Jauretche
Reemplazo de postes
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: San Martín, Solís, Azcuénaga y Buenos Aires
Reemplazo de postes
• 10 a 12: avenida 7 de maro, Gaboto, Salta y Mitre
Despeje de Electroductos
•11 a 13:
- Centenario, Almirante Brown, Castelli y Obispo Gelabert
Despeje de Electroductos
- Mateo Booz, Saavedra, Urquiza y 25 de mayo
Reemplazo de Poste
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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