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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 6 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

6 de julio 2026 · 07:14hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 6 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7:30 a 10:30:

- RP N1, Quiloazas, Guaraníes y Corondás (Colastiné)

Reemplazo de postes

- RP N1, Los Eucaliptus, Los Zorzales y Los Álamos (Colastiné)

Reemplazo de postes

• 8 a 10: bulevar Gálvez, Chacabuco, Sarmiento y Güemes

Mantenimiento

• 8 a 12: RN 168, De La Salle, Soria y Callejón 3 (La Guardia)

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13: Pasaje Irala, Iturraspe, avenida Perón y avenida López y Planes

Mantenimiento de Subestación

• 9:30 a 10:30: Eva Perón, Hipólito Irigoyen, Saavedra y Urquiza

Retiro de Línea

• 10:30 a 11:30: La Rioja, Gobernador Freyre, Hipólito Irigoyen y Francia

Reemplazo de postes

•11:30 a 13:30: Monseñor Rodríguez, Doldán, Tobas y Jauretche

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: San Martín, Solís, Azcuénaga y Buenos Aires

Reemplazo de postes

• 10 a 12: avenida 7 de maro, Gaboto, Salta y Mitre

Despeje de Electroductos

•11 a 13:

- Centenario, Almirante Brown, Castelli y Obispo Gelabert

Despeje de Electroductos

- Mateo Booz, Saavedra, Urquiza y 25 de mayo

Reemplazo de Poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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