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La brigada USAR de Santa Fe comenzó sus tareas en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

6 de julio 2026 · 07:57hs
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La brigada USAR de Santa Fe comenzó sus tareas en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

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La brigada USAR de Santa Fe comenzó sus tareas en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

La brigada USAR de Santa Fe (Urban Search and Rescue - Búsqueda y Rescate Urbano) comenzó este domingo sus tareas en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, tras arribar durante la madrugada al país caribeño con un importante despliegue de personal y equipamiento especializado.

La brigada USAR de Santa Fe comenzó sus tareas en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

La brigada USAR de Santa Fe comenzó sus tareas en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

El contingente, integrado por 40 rescatistas, tres perros de búsqueda y ocho toneladas de equipamiento técnico, llegó a las 2 de la madrugada (hora local), equivalente a las 3 de la mañana en Argentina. Una vez en territorio venezolano, descargó todo el material operativo y se trasladó hasta la base de operaciones instalada en un club de fútbol de la ciudad de La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Caracas.

Durante la mañana, toda la delegación santafesina se reunió para coordinar las primeras acciones y, al mediodía, completó el montaje del campamento que funcionará como centro logístico durante la misión.

"Todo resultó ordenado, no tuvimos inconvenientes con el lugar ni con el racionamiento", aseguró el jefe de Operaciones de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Alejandro Brullo, luego del arribo a suelo venezolano.

Posteriormente, los responsables de la brigada USAR mantuvieron una reunión con el grupo de tareas para coordinar el inicio de los operativos en la zona que les fue asignada por las fuerzas locales de emergencia.

La brigada USAR de Santa Fe comenzó sus tareas en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

La brigada USAR de Santa Fe comenzó sus tareas en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela

La misión fue organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo internacional de asistencia.

Los rescatistas habían partido el sábado a las 15, desde la base de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que trasladó tanto al personal como al equipamiento destinado a las tareas de búsqueda y rescate.

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios cuenta con certificación internacional bajo los estándares INSARAG de las Naciones Unidas, lo que la habilita para intervenir en operativos de respuesta ante grandes desastres naturales en distintos países del mundo.

• LEER MÁS: Partieron hacia Venezuela los 40 bomberos santafesinos que participarán del operativo de rescate tras los terremotos

brigada Santa Fe tareas terremotos Venezuela
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