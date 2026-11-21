Cortes programados para este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en SANTA FE

-8 a 10: RN 168, Charrúas, RP 1 y Nuestra Señora de Guadalupe

Mantenimiento de Subestación

-12 a 13:

-Combatientes de Malvinas, Diez de Andino, avenida Blas Parera y Arzeno

-Pasaje Scalabrini Ortiz, De La Salle, avenida Blas Parera y Grandoli

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

DOMINGO 22

8 a 12:

- Por 25 de Mayo, entre Mons. Zazpe y Juan de Garay

- por Moreno, entre 25 de Mayo y Cruz Roja Argentina

- por Corrientes, entre San Martín y Cruz Roja Argentina

Mantenimiento de subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

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