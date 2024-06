Milei brindó su apoyo "al pueblo de Ucrania y al amigo Zelenski" en la Cumbre por la Paz

Embed El Presidente Javier Milei participa de la Cumbre Global por la Paz de Ucrania. pic.twitter.com/NiSZoO0zhB — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 15, 2024

“Como defensores de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia. Ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones. La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. No es una herramienta legítima para resolver conflictos”, dijo Milei ante alrededor de 50 líderes mundiales que también fueron a Suiza.

“Como soy un ferviente creyente en la conciencia filosófica que hay del liberalismo y la paz, hago hoy este breve alegato a su defensa, ya que estas ideas parecen haber pasado de moda”, continuó.

En tanto, resaltó el "paso importante" que dio el país tanto por estar presente en Italia para la cumbre del G7 como en Suiza para la cumbre "luego de darle, durante décadas, la espalda al mundo". "La Argentina debe recuperar el lugar protagónico en el mundo que nunca debería haber abandonado", añadió.

Luego, el presidente ucraniano recibió a Milei, con quien mantuvo una reunión bilateral y le hizo entrega de la condecoración Orden de la Libertad por el apoyo que recibió de parte de su gestión.

Milei regresará a Zurich tras el encuentro para abordar el avión oficial que traerá de nuevo a Buenos Aires tanto a él como a la comitiva completa, con previa escala en Las Palmas, Gran Canaria.