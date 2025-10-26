Uno Santa Fe | Negocios | Bitcoin

Bitcoin supera los $125,000: el efecto mariposa causado por el cierre del gobierno de EE.UU.

26 de octubre 2025 · 00:54hs
Bitcoin supera los $125,000: el efecto mariposa causado por el cierre del gobierno de EE.UU.

Cuando el precio de un Bitcoin puede comprar un Porsche, los activos digitales están experimentando una magnífica transformación desde “una minoría” a “los favoritos de toda la nación”. El 27 de octubre (hora del Reino Unido), el precio de Bitcoin superó los 115.000 dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico. Más de 1.000 millones de dólares en entradas de ETF, la caída de las operaciones a la baja provocada por la crisis del cierre del gobierno estadounidense y factores técnicos estacionales han creado un período dorado que impulsa el aumento de precios. Cabe destacar que los inversores institucionales están adoptando las criptomonedas con un entusiasmo sin precedentes. Empresas como RMC MINING están convirtiendo grandes cantidades de efectivo en Bitcoin, y esta estrategia de "acaparamiento corporativo de criptomonedas" se está convirtiendo en tendencia en Wall Street. Los primeros inversores que se unieron a RMC Cloud Mining han disfrutado de ganancias lucrativas. Según estadísticas recientes, los inversores que adquirieron contratos de RMC están superando sus expectativas, duplicando sus ingresos mensuales y ganando fácilmente 18.500 dólares al día.

El efecto mariposa causado por el cierre del gobierno de Estados Unidos

Con el cierre parcial del gobierno estadounidense, el índice del dólar estadounidense ha seguido cayendo, lo que ha generado una fiebre colectiva por activos refugio como Bitcoin y el oro. Esto refleja un cambio fundamental en la percepción del mercado sobre Bitcoin. Los analistas de RMC MINING predicen que, si el estancamiento presupuestario del Congreso estadounidense continúa, Bitcoin podría superar la marca de los $135,000 esta misma semana. Cuando la capitalización de mercado del mercado de criptomonedas supere los $2.5 billones, RMC MINING está utilizando la minería en la nube para transformar el sistema financiero. Se ha convertido gradualmente en una pieza indispensable del rompecabezas de la configuración global del poder de la computación en la nube. Como dijeron los analistas de RMCMINING: "Este no es el punto final, sino el punto de partida de un nuevo viaje".

Cómo unirse a RMC MINING

Con solo unos sencillos pasos, puede comenzar fácilmente su viaje de minería digital y disfrutar de ingresos diarios estables sin operaciones complicadas:

rmc mining 2
  • Regístrate rápidamente y reclama tus recompensas

Regístrate en segundos y obtén $18 en potencia informática gratis. Disfruta de ganancias reales sin necesidad de depósito.

  • Selección flexible de soluciones mineras

RMC MINING ofrece una variedad de planes de ingresos que se adaptan a diferentes presupuestos y plazos.

Las ganancias se liquidan automáticamente todos los días, el capital se devuelve al vencimiento del contrato y los retiros y la reinversión son flexibles y controlables.

rmc mining 3

Seis ventajas de elegir RMC MINING

Operaciones de cumplimiento, transparencia y credibilidad

Con sede en el Reino Unido, cumple estrictamente con los requisitos regulatorios financieros, divulga información contractual y garantiza la seguridad y transparencia de los fondos.

Sin requisitos técnicos, sin requisitos de equipo.

No es necesario comprar máquinas de minería ni conocimientos profesionales, puede comenzar a minar inmediatamente después del registro.

Energía verde, protección del medio ambiente y alta eficiencia.

Todas las minas utilizan energía 100% renovable para garantizar un funcionamiento estable y bajas emisiones de carbono.

Depósitos en múltiples divisas

Acepta las principales criptomonedas como USDT, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, etc., flexible y conveniente.

Soporte técnico de líderes de la industria

La asociación estratégica con Bitmain garantiza hardware y experiencia técnica, creando un ecosistema de minería seguro y protegido.

Máxima seguridad

Aproveche la defensa de Cloudflare, el cifrado EV SSL y la autenticación multifactor para garantizar la seguridad de los activos durante todo el proceso.

Compendiar

Los analistas de RMC MINING creen que, a medida que BTC siga subiendo, la computación en la nube tendrá mayores oportunidades en el futuro. Si busca una forma de generar ingresos rápidamente, la plataforma RMC MINING es una excelente opción. Puede ayudarle a obtener la mayor riqueza en el menor tiempo posible y maximizar el rendimiento de sus inversiones, y su potencial de inversión a largo plazo magnificará infinitamente sus activos.

Sitio web oficialhttps://rmcmining.com/

Dirección de correo electró[email protected]

Descargar la aplicaciónhttps://rmcmining.com/xml/index.html#/app

Bitcoin Gobierno
Noticias relacionadas
santa fe le abre las puertas al coworking

Santa Fe le abre las puertas al coworking

megatone.net lidera el uso de automatizacion en marketing digital junto a tiktok

Megatone.net lidera el uso de automatización en marketing digital junto a TikTok

grupo hotelero albamonte en la conferencia global 2025 de las vegas

Grupo Hotelero Albamonte en la Conferencia Global 2025 de Las Vegas

un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en changomas

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Lo último

Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Último Momento
Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Pullaro: El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo

Pullaro: "El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo"

En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

Ovación
El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras