Boca buscará volver a zona de clasificación en su visita a Barracas Central

El Guapo recibe al Xeneize por la fecha 12 del Torneo Clausura. Barracas Central está en zona de clasificación de donde está afuera Boca.

Ovación

27 de octubre 2025 · 06:49hs
Boca buscará volver a zona de clasificación en su visita a Barracas Central

Barracas Central y Boca chocan este lunes en el marco de la postergada fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras el “Guapo” busca una victoria para mantenerse en zona de playoffs, el “Xeneize” quedó décimo tras la última derrota, y necesita ganar para meterse entre los ocho mejores pero también para sumar para la Tabla Anual.

Probables formaciones de Barracas Central vs Boca

Barracas Central: Ledesma, Barrios, Insúa, Demartini, Rak, Jappert, Ruiz, Tapia, Miloc, Candia, Bruera.

Boca Juniors: Marchesín, Blanco, Costa, Di Lollo, Barinaga, Paredes, Battaglia, Palacios, Aguirre, Merentiel, Giménez.

