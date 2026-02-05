Casino Santa Fe celebra el carnaval con música y premios

Casino Santa Fe se llena de ritmo, color y alegría para vivir dos noches a puro carnaval. La propuesta se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero, desde las 20:00 horas, con actividades pensadas para disfrutar de una experiencia única.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de comparsa en vivo, DJ, cabina de fotos y premios, en un clima de celebración que invita a sumarse al espíritu carnavalero con música, baile y entretenimiento para compartir con amigos.

Con esta iniciativa, Casino Santa Fe ofrece una nueva alternativa de entretenimiento para quienes buscan combinar diversión y espectáculo durante este verano.

Las actividades son exclusivas para mayores de 18 años. Las bases y condiciones del evento se encuentran disponibles en el stand de atención al cliente. Se recuerda que el juego compulsivo puede ser perjudicial para la salud.

No te pierdas la oportunidad de vivir el carnaval en Casino Santa Fe.