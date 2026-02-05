Uno Santa Fe | Ovación | Patronato

Patronato sacudió el mercado con la contratación de Franco Soldano

El delantero Franco Soldano regresa al país tras su paso por Uruguay y se convierte en el refuerzo número 12 de Patronato para la Primera Nacional

5 de febrero 2026 · 19:42hs
Patronato sacudió el mercado con la contratación de Franco Soldano

Patronato dio una de las notas del mercado de pases de la Primera Nacional al confirmar la incorporación de Franco Soldano. El delantero, de 31 años, selló su llegada a préstamo hasta fin de año, luego de su última experiencia en Juventud de Las Piedras, en Uruguay.

De esta manera, el atacante nacido en Sunchales vuelve al fútbol argentino con el objetivo claro de pelear por el ascenso en la Primera Nacional, sumándose al proyecto que encabeza Rubén Darío Forestello. Su arribo le aporta jerarquía y experiencia a un plantel que sigue tomando forma.

Soldano llega tras una temporada repartida en el fútbol uruguayo. Durante la primera mitad de 2025 defendió los colores de Defensor Sporting, mientras que en el segundo semestre pasó a Juventud de Las Piedras, acumulando rodaje antes de concretar su regreso al país.

Con pasado en Unión, Boca y Gimnasia, Soldano se transforma en la incorporación número doce del Patrón, que refuerza su ofensiva con un delantero probado y con recorrido en el fútbol grande. Una apuesta fuerte de Patronato, que deja en claro sus intenciones para lo que viene.

