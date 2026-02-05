Uno Santa Fe | Ovación | Central Córdoba

Pusineri palpitó en Central Córdoba el partido ante Unión: "Buscaremos tomar la iniciativa"

El DT de Central Córdoba, Lucas Pusineri habló en la previa del duelo ante Unión y explicó cómo se presentará

5 de febrero 2026 · 19:27hs
Pusineri palpitó en Central Córdoba el partido ante Unión: Buscaremos tomar la iniciativa

Diario Panorama

Central Córdoba ya puso el foco en el compromiso de este viernes ante Unión, por la fecha 4 de la zona A del Apertura, y su entrenador, Lucas Pusineri, dejó definiciones claras sobre el momento y el tipo de partido que imagina en Santiago del Estero, sabiendo que hay que ganar por el mal inicio.

El técnico remarcó la paridad que domina al fútbol argentino y explicó que ese contexto obliga a competir al máximo en cada presentación. En ese sentido, reconoció que, si bien el equipo muestra intención y compromiso, todavía no logró plasmarlo en los resultados. “Nuestro equipo intenta y quiere, pero aún no hemos obtenido lo que quisiéramos. Siempre hay cosas para mejorar”, señaló al sitio nuevodiario de Santiago del Estero, destacando que se trata de un proceso que demanda tiempo y paciencia.

La visión del DT de Central Córdoba para el partido ante Unión

Pusineri también dejó en claro que no espera un encuentro sencillo frente al Tatengue. Para el entrenador, los partidos del torneo suelen definirse por detalles y por la capacidad de cada equipo de alterar el desarrollo del juego. “Todos los partidos son reñidos. El resultado final depende de si se rompe el partido”, analizó.

De cara al choque en condición de local, el DT fue contundente: "El resultado final depende de si se altera el juego. Como locales, intentaremos tomar la iniciativa y ser protagonistas. Cuando jugás en casa, debes asumir ciertos riesgos, que pueden resultar a favor o en contra. Por tanto, tenemos el convencimiento de que debemos sumar en lo que viene.

Central Córdoba Lucas Pusineri Unión
