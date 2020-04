Olivera: "Desde Colón no nos dijeron nada, igualmente no estamos de vacaciones"

En los últimos días se planteó el debate respecto a si es válido que a los jugadores de fútbol le reduzcan su salario teniendo en cuenta el parate del fútbol y que los clubes recaudan menos y los costos son los mismos. Algunos deslizaron esta posibilidad como por ejemplo el vicepresidente de Independiente Pablo Moyano y también el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón.

En el fútbol europeo lo decidieron los jugadores, pero claro está hablamos de Lionel Messi y otros futbolistas que cobran cifras astronómicas imposible de comparar con el fútbol local. Por lo cual en este caso las comparaciones no son válidas, ya que el contexto es infinitamente diferente.

En diálogo con UNO Santa Fe, el defensor de Colón Emanuel Olivera se refirió a este tema, pero además en la charla habló sobre la manera en que lleva adelante los entrenamientos en su casa y cómo la llegada de Eduardo Domínguez revitalizó al plantel con el consecuente triunfo ante Rosario Central.

image.png

"La verdad que no hablamos nada sobre este tema, ni nadie del club me comunicó algo al respecto, por ahí si lo habló alguien fue el capitán, pero en mi caso no estoy al tanto de nada. Pero son decisiones que toma cada presidente, como te digo no estoy al tanto de ninguna determinación. Igualmente no estamos de vacaciones, yo sigo entrenando en doble turno, no me voy a comer asados todos los días. Entreno y me siento mejor", comenzó explicando.

Y agregó: "Pero la verdad que no se cómo se manejará este tema, pero esperemos a ver que pasa en esta semana. La realidad es que yo vengo de abajo, no estoy en una situación que puedo decir dejo de cobrar mi sueldo o resigno un porcentaje, es como te dije recién, yo no estoy de vacaciones, sigo entrenando y este parate en el fútbol es por una razón de fuerza mayor, no por una decisión mía. Pero depende de lo que se decida en el grupo, yo por ahora no tengo ningún dato al respecto y ojalá que el arreglo sea lo mejor para todos".

En cuanto al día a día indicó: "La verdad que se hace difícil para nosotros que estamos acostumbrados a entrenar todos los días y que los fines de semana estamos concentrados y jugamos, eso se extraña, pero bueno hay que entrenar en casa, el profe nos manda trabajitos todos los días y trato de hacerlo de la mejor manera. En mi caso trabajo doble turno, a la mañana y a la tarde y eso me entretiene mucho. Tengo la suerte que dispongo de un buen espacio en casa y tengo varias herramientas de trabajo. Por la mañana hago el trabajo que manda el profe y por la tarde hago tren superior y otro ejercicio que nos manda el profe para desarrollar por la tarde. Tengo espacio para realizar algunas carreras, piques, cambios de ritmo y después hacer una rutina de tren superior".

Sobre la llegada de Eduardo Domínguez y el triunfo ante Central opinó: "La verdad que después del partido teníamos una felicidad muy grande, porque hacía casi dos años que no ganábamos de visitante y el primer partido de este nuevo torneo lo hicimos con una victoria. Cuando terminó el partido que nos abrazábamos y estábamos contentos nos dijimos "que cagada que justo se corta el fútbol" porque era el partido que sabíamos que nos iba a levantar en lo anímico".

Y siguió: "Pero se tuvo que parar por algo tan triste como esta pandemia y que era absolutamente lógico que se dejara de jugar. Es la cabeza de cada uno, por ahí el nuevo técnico pudo aportar su granito de arena o cosas que no veníamos haciendo o que no veníamos trabajando. Creo que desde el convencimiento de cada uno, más lo que le agregó Eduardo fue clave y fundamental para lograr la victoria y mostrarnos como un equipo fuerte".