Adrover, por UNO 106.3: "Colón se armó para ascender, pero nosotros venimos jugando bien"

"Somos un equipo que intenta jugar por abajo y construir desde el inicio. Después, los rivales te dejan y otros no, pero esas son nuestras intenciones. Creo incluso que para ser buen equipo en la B Nacional hay que intentar eso. No todo es pelotazo, segunda jugada y pelota al cajón. A mí me parece que los equipos que ascienden son los que juegan bien. De hecho, San Martín de San Juan en la temporada pasada jugaba bien al fútbol y ascendió. Me parece que hay que intentar eso si uno pretende estar arriba en el torneo", analizó el DT, dejando claro que su apuesta es por un fútbol más elaborado y menos directo.