Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El equipo albiceleste femenino de vóleibol tiene la nómina que participará del Mundial de Tailandia desde este viernes. Los rivales en el grupo D serán República Checa, Estados Unidos y Eslovenia

19 de agosto 2025 · 09:11hs
Vicky Mayer

Vicky Mayer, formada en Regatas de Santa Fe, es la capitana de Las Panteras.

El seleccionado argentino femenino de vóleibol tiene la lista definida para el Mundial de Tailandia, que empezará este viernes. El entrenador Facundo Morando resolvió este lunes citar a Martina Bednarek y Micaela Cabrera, quienes estuvieron afectadas al representativo Sub ’21 que participó de la Copa del Mundo, en lugar de Julieta Sarmiento y Valentina Diez.

La santafesina Vicky Mayer en la lista para el Mundial

A días de que comience el Mundial de vóley femenino Tailandia 2025, se confirmó la lista de Las Panteras que participarán de la cita mundialista, el torneo más importante del año. De esta manera, la nómina definitiva de Las Panteras incluye a las armadoras Victoria Mayer, formada en Regatas de Santa Fe, y Azul Benítez; a las centrales Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera. Las opuestas Bianca Cugno y Brenda Bednarek; las puntas Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich y Nicole Pérez más las líberos Agostina Pelozo y Antonela Fortuna.

Previo a la Copa del Mundo, el elenco nacional realizó una gira preparatoria en Corea del Sur, donde cosechó tres triunfos ante el conjunto local, Suecia y República Checa, y dos derrotas frente a Japón y Francia. Con respecto al plantel que disputó los amistosos, se sumaron Martina Bednarek y Micaela Cabrera, quienes jugaron el Mundial U21, en lugar de Julieta Sarmiento y Valentina Diez. Además, se incorporó como asistente Martín Ambrosini.

Las Panteras confirmaron la lista para jugar el Mundial. 14 jugadoras irán en busca del sueño mundialista en Tailandia.

Las Panteras confirmaron la lista para jugar el Mundial. 14 jugadoras irán en busca del sueño mundialista en Tailandia.

El seleccionado argentino integra el Grupo D junto a Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. El próximo viernes 22 de agosto, hará su debut ante el conjunto checo. Luego, el domingo 24, se enfrentará a las estadounidenses, mientras que el martes 26 hará lo propio ante las eslovenas. Cabe recordar que los dos primeros de cada zona clasificarán a la fase final, mientras que el resto definirá sus posiciones por ranking.

La lista de las Panteras para el Mundial de Tailandia

Armadoras: Victoria Mayer, Azul Benítez.

Centrales: Avril García, Brenda Graff, Micaela Cabrera.

Opuestas: Bianca Cugno, Brenda Bednarek.

Puntas: Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich, Nicole Pérez.

Líberos: Agostina Pelozo, Antonela Fortuna.

