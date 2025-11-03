Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Uno Santa Fe | Ovación | Canapino

Ante un gran marco de público en el Club de Volantes Entrerrianos, Canapino se adjudicó la competencia de punta a punta y quedó cerca del título

3 de noviembre 2025
Agustín Canapino se adjudicó la final de la tercera fecha de la copa de Oro del TC en Paraná.

Imparable y con ritmo de campeón. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se quedó con el triunfo en el Autódromo Ciudad de Paraná correspondiente a la fecha 13, la número 3 de la Copa de Oro, y así lidera cómodamente el campeonato de Turismo Carretera a falta de dos carreras. El podio lo completaron los pilotos locales, ambos con Ford, Agustín Martínez y Mariano Werner.

Victoria absoluta de Canapino en Paraná

Llegaron como largaron; en el medio…pasaron cosas. Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, se impuso en la 13ª. fecha del campeonato 2025, 3ra. de la Copa de Oro del Turismo Carretera y consiguió importantes puntos de cara a la definición del certamen, que lidera con una buena diferencia a favor.

En la carrera , debió ingresar en dos oportunidades el “Pace Car” que aplacó la velocidad para que los equipos de rescate retiren algunos autos involucrados en ligeros despistes. En cada relanzamiento, Canapino supo aprovechar el veloz y estable Chevrolet para continuar en la punta.

Detrás, el piloto Agustín Martinez, que terminó segundo, con el Ford Mustang que le atiende el equipo que regentea su padre, miró mucho más los espejos retrovisores que el parabrisas mismo, ya que el tercero, Mariano Werner intensó acercarse y superarlo durante toda la carrera, sin lograr su cometido.

Y festeja Chevrolet. Agustín Canapino gana la quinta carrera en la temporada, cuarta consecutiva, en un campeonato que lo tiene como líder y principal protagonista llegando a las dos últimas carreras del año como el gran favorito. En las estadísticas, habrá que remontarse al campeonato del TC de 1990, cuando, Emilio Satriano, posterior Campeón, ganó cuatro carreras seguidas, también con Chevrolet.

En esta carrera, hay que destacar el trabajo de Agustín Martínez, que con solo 26 carreras en la categoría, supo contener y mantener distante a Mariano Werner, ex Campeón y que ostenta la nada despreciable cifra de 263 carreras corridas en el TC.

Mariano Werner dejó atrás una racha adversa y logró sumar puntos importantes en el CVE.

Cuarto, en la final de Paraná, llegó el experimentado Matías Rossi con el Toyota Camry del equipo Pradecon y quinto, culminó, Juan José Ebarlin, con Chevrolet Camaro.

Agustín Canapino señaló en la capital entrerriana que “A pesar de que pareció una carrera tranquila, tuve que cuidarme de no cometer errores y en particular de Agustín (Martínez) que estuvo cerca de pasarme dos veces. Tener un auto tan bueno reconforta, siempre es lindo manejar un auto rápido. Se que estoy muy bien en el campeonato, pero falta y quiero seguir haciendo las cosas como hasta ahora”

En la Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros, cumplidas 3 de las 5 fechas: 1ro. Agustín Canapino ( 5 triunfos) 155 puntos, 2do. Matías Rossi ( de último minuto): 108, 3ro. Santiago Mangoni: 103,5, 4to. Marcos Landa ( de último minuto): 92,5, 5to. Julián Santero: 92,5, 6to. Mauricio Lambiris ( 1 triunfo): 76,5, 7mo. German Todino: 73, 8vo. Jose M. Urcera ( de último minuto): 71,5, 9no. Marcelo Agrelo: 68, 10º. Mariano Werner (1 triunfo): 68, 11º. Christian Ledesma: 65, 12do. Otto Fritzler ( 1 triunfo): 59, 13ro. Jeremías Olmedo: 55,5, 14to. Valentín Aguirre: 54,5 , 15to. Juan Martín Trucco: 37 puntos. Próxima carrera, 16 de noviembre, autódromo de Toay, Pcia. de La Pampa.

