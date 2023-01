Alan Crenz ganó por nocaut técnico en el 5º asalto en Gálvez

Gentileza OR Promotions

En el Club Jorge Newbery de la ciudad de Gálvez, se desarrolló una velada de la mano de OR Promotions, como parte del ciclo Boxeo de Primera, con una cartelera de cinco combates. En la presentación del prospecto santafesino, Alan Crenz (6-1-0, 6KO), consiguió derrotar por nocaut técnico, en el quinto asalto a Exequiel Labat de la provincia de Chubut. De esta manera el púgil de la ciudad de Santo Tomé de 22 años, agrandó su marca a 6 a 1, con 6 nocauts.

El boxeador del Club Atlético Colón, entrenado por Carlos Lemos, quien lució una remera con la foto de su padre, el legendario José Lino Lemos, fallecido el año pasado, lo cual emocionó a todos los presentes. El Rusito estuvo también acompañado por su padre, César Crenz, ex campeón nacional y sudamericano de los cruceros.

El hijo del campeón, que quiere brillar con luz propia, se quedó merecidamente con una nueva victoria en el campo rentado. Refrendó que lo que ha enfrentado, lo ha pulverizado. En su primera pelea en la temporada 2023, el Rusito Crenz, consiguió vencer al chubutense Exequiel Labat.

Boxeo ciudad de galvez crenz y vergara colon 2.jpg El Rusito Crenz, púgil entrenado por Carlos Lemos en el Club Colón de Santa Fe, superó a Labat por nocaut técnico en el quinto asalto. Gentileza OR Promotions

En un intenso primer asalto, dominó gran parte del tiempo el noqueador de Santo Tomé, quien se midió con un patagónico Labat, que fue un rival bravo, un guerrero, y que no se la hizo fácil. En el segundo asalto, Crenz demostró mayor velocidad con las manos, logró meter un par de ganchos, pegó a fondo, estuvo a punto de tirarlo a la lona, pero logró salir airoso. Fue un buen momento para el santafesino el pasaje en el cual mostró superioridad, pero lo tomó con calma. No hubo cuenta, no hubo caída, pero sí un dominio abrumador del Rusito.

En la tercera vuelta, el oriundo de Trelew buscó contrarrestar los golpes del santafesino, pero lo hizo sin la potencia de Crenz, y por eso nunca lo alcanzó a conmover. Tuvo más variantes el Rusito, golpeó duro cuando lo hizo, y fue más claro que el rival patagónico. El boxeador local no dejó dudas, ante un rival que presentó un plan de pelea que no fue del todo efectivo ante un noqueador como Crenz.

En la cuarta vuelta, Labath siempre buscó entrarle a Crenz, pero la andanada del local lo paralizó al rival. Supo aguantar el patagónico los embates del santafesino. El ritmo de la pelea fue bajando, claro que el calor en Gálvez se hizo sentir y mucho. En el cierre del segmento, Crenz arrinconó a Labat, le metió varios golpes, y logró tirarlo a la lona. El árbitro le contó a Labat, quien estaba muy sentido, se lo notaba mareado, Sandoval le contó pero el chubutense afirmó que podía seguir. Lo salvó la campana, de lo que podría haber sido un nocaut.

En el anteúltimo round, Crenz buscó liquidar el pleito, el árbitro debió contarle de nuevo a Labat, y se dio lo que se veía venir; el nocaut técnico del santafesino. Fue una definición categórica, que le permitió acumular su sexto triunfo en siete presentaciones. Quedó muy clara la diferencia entre el santafesino y el chubutense, castigó en los momentos oportunos, y con calidad de golpes. Cantidad, calidad, y el triunfo habla por sí sólo.

boxeo ciudad de galvez crenz y vergara colon 3.jpg En un combate pactado a cuatro asaltos, el santafesino Jonathan Vergara derrotó por nocaut a Miqueas Tapia de San Luis en el primer round. Gentileza OR Promotions

Otro santafesino, Jonathan Chiquito Vergara, también pupilo de Carlos Lemos en Colón de Santa Fe, superó por nocaut en el primer round a Miqueas Tapia, alcanzando su tercera victoria, en la misma cantidad de combates, todas por la vía rápida. En el choque de debutantes, Lautaro Uriondo, de San Martín de las Escobas, ex selección nacional, se impuso a Juan Coria, oriundo de San Guillermo, por puntos. Los tres jueces coincidieron en marcar 40-36 a favor de Uriondo, quien suma su primera victoria, en su debut como profesional.

Por su parte, Jennifer Meza venció, por nocaut técnico, en el cuarto asalto, a Johana Zúñiga y es nueva campeona fedelatin mínimo AMB. Además, Tobías Reyes superó, por nocaut técnico en el séptimo asalto, a Edinson Martinez y es nuevo campeón sudamericano mosca.