Alan Crenz peleará en la FAB por el título mundial juvenil OMB

El púgil entrenado en el Club Atlético Colón por Carlos Lemos, hijo del emblemático José Lino Lemos, viene de ganarle al cordobés Vicente Martín Pérez por la vía rápida en el tercer asalto en una pelea pautada a ocho asaltos en el mítico Luna Park de Buenos Aires. Anteriormente, por KO había derrotado a Nelson Edgardo Ríos de Cafayate en Desvío Arijón, a José Alberto Varga en Timbúes y a Exequiel Labat en la ciudad de Gálvez.

"La verdad es que desde que me enteré estoy chocho por pelear por un título mundial. Siempre se me tira un poco abajo el cuerpo, pero ahora no me está pasando de la alegría que tengo. Me preparé bien, llegó muy bien entrenado, di la categoría, así que ahora no me queda otra que dejar todo arriba del ring" le dijo Alan Crenz a UNO Santa Fe.

El boxeador santafesino aseguró que "sobre el rival que me toca tengo entendido que es un chico de 19 años, pude ver dos o tres peleas por youtube, así que tengo alguna noción de como pelea y de cómo se desenvuelve arriba del ring. Es chico, trabaja lindo el cuerpo, pero ya estuvimos trabajando en los guanteos para el contragolpe, y estamos muy bien para la pelea del viernes".

Rusito Crenz.jpg El Rusito Crenz (9-1, 9ko) se medirá con el venezolano Carlos Zabaleta en combate pautado a 10 rounds.

El púgil entrenado por Carlos Lemos en el gimnasio del Club Colón comentó que "estamos muy bien, estamos muy preparados, bien entrenado, y vengo de ganar las cuatro peleas que afronté en lo que va del año. Solamente perdí una como profesional, y eso me motiva mucho. El pelear seguido y el ganar en continuado es algo muy positivo porque juega un papel clave desde el punto de vista de la cabeza".

"Voy a pelear en la sede de la FAB, anteriormente lo hice en el Luna Park, en la cual le gané a Pérez en el tercer round, y ahora me ponen acá, así que es una alegría muy buena, son todas noticias positivas, pelear en lugares emblemáticos de nuestro boxeo es algo reconfortante, y ahora solamente queda esperar la pelea, y tratar de estar a la altura de las circunstancias para volvernos con una victoria" sostuvo el boxeador de 23 años y oriundo de la ciudad de Santo Tomé.

El Rusito viene de ganar las últimas cuatro peleas en esta temporada, sumado a las seis del año, de las cuales perdió una sola. "Por suerte vamos siempre a buscar la pelea, con mucha fe, obviamente respetando al rival de turno, porque también tiene manos, y peleas son peleas. Voy con mucha tranquilidad, y mucha fe, de que me va a ir bien, y esperemos traernos el triunfo y el título mundial desde Buenos Aires".

Finalmente, Crenz destacó que su papá el César David lo apoya y aconseja permanentemente. "Mi viejo sobre este presente está chocho, y cuando nos enteramos de que la pelea con Zabaleta era por el título, sobre todo por el título mundial juvenil, el cual es muy importante, quedamos contentos, apoyando y asistiendo para que todo salga bien. Pero sobre todo muy contento por el presente que estamos teniendo".