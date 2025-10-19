Alan Crenz se impuso con autoridad en su regreso a pelear en el país

El púgil santafesino Alan Crenz derrotó por KOT en el primer asalto al bonarense Escopeta Villafañe en el Florentino Ameghino de Villa María de Córdoba

En una de las peleas más atractivas de la velada en Villa María, provincia de Córdoba, en superligero, el santafesino Alan el Rusito Crenz (16-2-0-15KO9) luego de una muy buena participación en el torneo Gran Prix del CMB, se impuso por la vía rápida, en el primer asalto, al experimentado bonaerense Marcos Escopeta Villafañe (7-9-1, 2 KO). La pelea fue parte del programa la Leyenda Continúa que tiene como promotor a Osvaldo Rivero de OR Promotions, y se llevó a cabo en el Club Atlético Florentino Ameghino de la ciudad de Villa María.

La pelea arrancó con todo para el santafesino. La pregunta era cuanto iba a aguantar el bonaerense. Y la respuesta fue resuelta rápidamente. El boxeador santafesino no dejó ningún tipo de dudas, y en la primera vuelta dio cuenta de su buen presente. Junto al aliento de su hijo, y su padre, el ex boxeador César Crenz, el púgil Sabalero, de Santo Tomé, que dio en la balanza 64.900 se quedó con un buen triunfo en tierras cordobesas.

En el primer minuto de combate el Rusito comenzó a apuntarlo bien a Escopeta. El pupilo de Carlos Lemos le robó la iniciativa a Villafañe, con golpes rectos, y tratando de ser preciso y veloz. Algunos, no se animaban a armar la tarjeta, sabiendo que con el Rusito el nocaut podía estar a la vuelta de la esquina.

Crenz no fue a fondo en los primeros instantes, pero de a poco comenzó a dejar su huella. Restando 1.10 para el cierre del round, llegó una doble derecha cruzada que tiró a la lona al oriundo de Beccar. Se abrazó a la pierna del rival, sabiendo que la había pasado mal. Crenz anunció que estaba para dar el golpe.

image

El árbitro le comenzó a contar a Villafañe, quien sintió el golpe, pero logró recuperarse. Le habilitó seguir peleando pero nuevamente Crenz metio un golpe duro y sentido que lo tiró a Escopeta nuevamente a la lona. Y no había más nada que hablar. Fue una segunda derecha que lo lanzó a la lona al púgil de Buenos Aires.

La nueva tirada a la lona de Crenz sobre su rival llevó al árbitro Jorge González a para la pelea y darle el triunfo al santafesino. La decisión se basó en la salud del boxeador noqueado, algo que a todas luces aparece como acertado. Villafañe cayó dos veces en pocos segundos, y terminó siendo derrota técnica.

Crenz se mostró satisfecho por la victoria

El Rusito, logró volver a pelear en el país, lo hizo en la provincia de Córdoba, y enseguida se abrazó con su papá César Crenz y con su entrenador Carlitos Lemos, hijo del legendario José Lino Lemos. El púgil sabalero, volvió con todo, y dejó en claro que las quince victorias por la vía rápida no son meras estadísticas.

"Creo que podía seguir un poquito más el combate. Estoy contento de poder volver a la victoria. La experiencia de Arabia siempre deja aprendizajes. Frente a Utria fue dura, otro nivel, estamos a la altura, muy juntas las peleas, llegué lesionado pero ahora estoy en un buen nivel. Mientras la promotora lo siga disponiendo, pelearemos en el país, y sin problemas" expresó el boxeador del Club Atlético Colón.