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Instituto cortó el contrato con Jara por festejar el pase a la final de Belgrano

El delantero Franco Jara rescindió su contrato en Instituto tras quedar en el centro de la tormenta por una filmación celebrando un triunfo de Belgrano

19 de mayo 2026 · 16:34hs
Instituto cortó el contrato con Jara por festejar el pase a la final de Belgrano

Hay historias que no llegan a romperse de golpe: simplemente nacen heridas y la de Franco Jara con Instituto pareció condenada desde el primer día.

El delantero volvió a Córdoba con el peso de una carrera importante sobre los hombros, pero también con una marca imposible de esconder: su identificación histórica con Belgrano. Ese detalle, que para algunos podía quedar al margen si aparecían los goles, terminó siendo determinante cuando el rendimiento nunca acompañó.

Fin de ciclo para Franco Jara en Instituto

Porque Jara jamás logró meterse al hincha de Instituto en el bolsillo. Ni desde el juego ni desde los números. Apenas un gol, actuaciones apagadas y una sensación permanente de distancia con la tribuna fueron construyendo un clima cada vez más incómodo.

Pero lo que estaba tenso terminó por explotar en las últimas horas. La viralización de un video suyo festejando la clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura funcionó como una bomba en Alta Córdoba. Para muchos hinchas fue una confirmación emocional de algo que nunca dejaron de sentir: que Jara jamás terminó de sentirse parte de Instituto.

Puertas adentro el impacto también fue fuerte. El malestar escaló rápidamente y la continuidad del delantero pasó de estar cuestionada a convertirse en una situación prácticamente insostenible. Con el vínculo totalmente desgastado, la dirigencia y el jugador acordaron este martes la rescisión del contrato.

Así se cerró un ciclo corto, incómodo y marcado más por el ruido externo que por lo futbolístico.

A los 37 años, Jara le puso punto final a un paso fugaz por Instituto, muy lejos de aquella expectativa que había generado su regreso al fútbol cordobés después de una extensa trayectoria que incluyó experiencias en Argentina, Portugal y México.

A veces, en el fútbol, no alcanza con la experiencia ni con el recorrido. Hay camisetas que pesan distinto. Y hay pasiones que, aunque uno quiera esconderlas, siempre terminan apareciendo.

Instituto Franco Jara Belgrano
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