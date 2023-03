Alan Crenz se recuperó de una lesión y volvió a entrenar

Alan Crenz comenzó en el boxeo cuando su papá, César David Crenz, lo llevaba al gimnasio de Colón desde muy chiquito. A los 14 años le dijo si no quería volver a empezar, porque se había alejado de pelar por un tiempo, y había dejado de concurrir al gimnasio. A los 17 años debutó como amateur, en el cual ganó 29 peleas.

La pelea con Labat le dejó una lesión en la mano, pero hace dos semanas volvió a los entrenamientos bajo las órdenes de Carlos Lemos, en el gimnasio del Club Colón, con vistas a su próxima pelea, la octava en el campo rentado, hacia fines de marzo o principios de abril. Crenz sin dudas es un joven boxeador que tiene un futuro enorme, con un presente para destacar.

"Vengo muy bien con mi preparación ya que estamos metiendo tres turnos, corro a la mañana, a la siesta hago el guanteo, bolsa, mano y las cuestiones técnicas, y la noche estoy haciendo natación. Creo que voy a pelear ahora a fines de marzo o principios de abril, en la cual voy a meter la octava pelea" le dijo Alan Crenz a UNO Santa Fe.

El boxeador santafesino radicado en Santo Tomé y de 22 años manifestó que "el año viene muy bien, arranqué ganando en Gálvez contra Labat a quien pude ganarle por KO en el quinto asalto. Con lo cual viene todo muy bien, para ahora esperar que salgan nuevas peleas, así podemos seguir por la misma senda".

Crenz2.jpg El Rusito entrena en el gimnasio de Colón bajo las órdenes de Carlos Lemos, y de su padre, el ex campeón César David Crenz. UNO Santa Fe

"Sabía que la pelea con Labat iba a ser fuerte, sabía que era un rival duro, estaba entrenado para los seis rounds. Hasta último momento pensé que iba a tener que estirarme hasta el sexto round porque era muy duro el vago. Eso provocó que me joda la mano, así que hasta hace dos semanas estaba parado recuperándome, y ahora por suerte ya pudimos volver a trabajar normal" explicó el Rusito Crenz.

Del último combate realizado en la ciudad de Gálvez indicó que "creo que entre las cuestiones positivas estuvo el poder mantener las distancias, lo enganché en varias oportunidades, era muy duro Labat, pero por suerte la pude ganar. Logré hacerlo caer en un par de oportunidades, pero no se daba por vencido. Es como te decía, era muy bueno, pero sobre todo muy duro".

Su faena el año pasado también fue más que positivo, sobre lo cual el boxeador de Colón aseguró que "fue un muy buen año el pasado, de las seis peleas que metimos, gané cinco, las cuales fueron todas por KO. La más complicada del año pasado fue la que perdí con Camejo en San Lorenzo. Me di cuenta que no iba más en esa categoría, por lo que tuve que subir una más, y por suerte, me siento mucho más cómodo en ésta".

"En las peleas que gané el año pasado, la que se hizo acá en Unión y Progreso, el 29 de octubre, con Parodi, fue complicada, casi me tiró, y estuvo muy dura, ante un rival que tenía muy claro lo que quería. Por suerte después lo pude derrotar y por nocaut" destacó Crenz sobre la pelea ganada más complicada de la temporada 2022.