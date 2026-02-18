Uno Santa Fe | Ovación | partidos

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Se verán afectados cuatro partidos del Torneo Apertura y el encuentro entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana podría jugarse

18 de febrero 2026 · 12:33hs
Los partidos de este jueves, jornada en la que estaban previstos cuatro partidos del Torneo Apertura, se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Se suspenden los partidos del jueves

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro y los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos que habían sido programados para este jueves.

En lo que respecta al Torneo Apertura, se iban a llevar a cabo cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura.

En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19:30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

Por otra parte, Lanús va a recibir a Flamengo, por un encuentro correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana. De todas maneras, la suspensión de este partido no está confirmada ya que la Conmebol suele priorizar la realización de sus competencias y evaluar alternativas operativas.

