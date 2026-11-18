El “Xeneize” se enfrentará este sábado con el equipo brasileño en el partido decisivo de la Copa Sudamericana.

En julio de 1993, Boca y Atlético Mineiro de Brasil protagonizaron el único cruce decisivo por un título continental entre ambas instituciones. Tras un empate sin goles en el estadio Mineirão, un tanto de Carlos Mac Allister en Buenos Aires le otorgó al "Xeneize", dirigido por Jorge Habegger, quedarse con la primera edición de la Copa de Oro Nicolás Leoz.

La historia oficial entre Boca Juniors y Atlético Mineiro registra un único antecedente con un trofeo internacional en juego: la final de la Copa de Oro Nicolás Leoz 1993. Aquella definición, disputada a doble partido en julio de ese año, puso cara a cara a dos gigantes del continente y terminó consagrando al conjunto argentino tras una serie cerrada, áspera y tácticamente disputada.

Para acceder a esa instancia decisiva, Boca —clasificado al certamen en su condición de campeón de la Copa Master de Supercopa 1992— había eliminado previamente a São Paulo en semifinales (1-0 en la ida y 1-1 en la vuelta en el Pacaembú). Atlético Mineiro, por su parte, había accedido como ganador de la Copa Conmebol 1992 y superó en semifinales a Cruzeiro mediante definición por penales tras igualar sin goles.

El contexto político e institucional del fútbol sudamericano en 1993

La disputa de la Copa de Oro Nicolás Leoz se inscribió en un período de profunda transformación estructural y política dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Bajo la presidencia del dirigente paraguayo Nicolás Leoz —quien conducía el organismo desde 1986 y consolidaba alianzas comerciales y televisivas de alcance continental—, la entidad impulsó a principios de la década de 1990 un calendario ampliado de competiciones oficiales destinadas a reunir a los campeones de los distintos torneos regionales (Copa Libertadores, Supercopa Sudamericana, Copa Conmebol y Copa Master).

En el plano interno de la institución de la Ribera, el club atravesaba la etapa final de la presidencia de Antonio Alegre, con Carlos Heller en la vicepresidencia, un ciclo caracterizado por el saneamiento económico y el regreso a los primeros planos tras haber cortado en el Torneo Apertura 1992 una racha de once años sin títulos locales. En lo deportivo, el plantel acababa de iniciar la transición tras el alejamiento de Óscar Washington Tabárez y la asunción de Jorge Habegger en la dirección técnica, en un fútbol argentino donde los clubes comenzaban a reconfigurar sus planteles de cara a la profesionalización televisiva y a la creciente exportación de figuras hacia Europa.

La ida en el Mineirão: resistencia defensiva y solidez en Belo Horizonte

El primer capítulo de la serie se disputó el 14 de julio de 1993 en el imponente Estadio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) de Belo Horizonte, ante más de 30.000 espectadores. Consciente del peso ofensivo del conjunto brasileño en su casa, el planteo diseñado por Jorge Habegger priorizó el orden táctico, la presión en la zona media y la solidez de su última línea.

Durante los noventa minutos, Atlético Mineiro asumió el protagonismo territorial e intentó quebrar el cerrojo visitante mediante la movilidad de sus atacantes y el remate de media distancia. Sin embargo, se encontró con una destacada actuación del arquero Carlos Fernando Navarro Montoya y una defensa firme liderada por Juan Simón y Carlos Moya. Boca apostó al contragolpe rápido con la velocidad de Sergio "Manteca" Martínez y la conducción de Alberto Márcico, logrando neutralizar el circuito creativo local y rescatando un valioso 0-0 que trasladó la definición en igualdad de condiciones a Buenos Aires.

La vuelta en La Bombonera: el cabezazo de Mac Allister y la vuelta olímpica

Ocho días después, el 22 de julio de 1993, La Bombonera lució colmada para albergar el encuentro revancha. Con el respaldo de su público, Boca Juniors adelantó sus líneas desde el inicio y buscó imponer condiciones físicas y futbolísticas frente a un Atlético Mineiro que apostó a cerrar espacios y sorprender de contraataque.

El desarrollo del primer tiempo mantuvo la paridad y la intensidad física propia de las finales sudamericanas de la época, con escasos espacios en los últimos metros. La apertura del marcador llegó en el complemento, a los 53 minutos de juego (8' ST): tras una jugada a balón detenido ejecutada desde el sector derecho, el lateral izquierdo Carlos Javier Mac Allister irrumpió en el área rival y conectó un certero cabezazo que venció la resistencia del arquero brasileño Luís Henrique, desatando la celebración en las tribunas.

En el tramo final del encuentro, el conjunto dirigido por Mussula adelantó sus líneas en busca del empate que forzara los penales, pero Boca administró la posesión con oficio y sostuvo la ventaja mínima hasta el pitazo final del árbitro uruguayo Jorge Nieves, conquistando así el trofeo internacional.

Síntesis Estadística de la Final (Copa de Oro Nicolás Leoz 1993)

Partido de Ida — 14 de julio de 1993

Estadio: Mineirão (Belo Horizonte, Brasil)

Árbitro: Jorge Nieves (Uruguay)

Resultado: Atlético Mineiro 0 - 0 Boca Juniors

Formación Atlético Mineiro: Luís Henrique; Alfinete, Ryuler, Orlando, Paulo Roberto; Valdir, Éder, Carlos, Toninho Pereira; Aílton y Wiver. DT: Mussula.

Formación Boca Juniors: Carlos Navarro Montoya; Diego Soñora, Juan Simón, Carlos Moya, Carlos Mac Allister; Alejandro Mancuso, Blas Giunta, Alberto Márcico; Luis Carranza, Sergio Martínez y Carlos Tapia. DT: Jorge Habegger.

Partido de Vuelta — 22 de julio de 1993

Estadio: Alberto J. Armando — La Bombonera (Buenos Aires, Argentina)

Árbitro: Jorge Nieves (Uruguay)

Resultado: Boca Juniors 1 - 0 Atlético Mineiro

Gol: 53' Carlos Mac Allister (BJ).

Formación Boca Juniors: Carlos Navarro Montoya; Diego Soñora, Juan Simón, Carlos Moya, Carlos Mac Allister; Alejandro Mancuso, Blas Giunta, Alberto Márcico; Luis Carranza, Sergio Martínez y Rubén Da Silva. DT: Jorge Habegger.

Formación Atlético Mineiro: Luís Henrique; Alfinete, Ryuler, Orlando, Paulo Roberto; Valdir, Éder, Carlos, Toninho Pereira; Aílton y Reinaldo. DT: Mussula.