La Unión Docentes Argentinos (UDA), Seccional Santa Fe, difundió un informe sobre la situación salarial de los docentes de la provincia y reclamó al Gobierno de Maximiliano Pullaro la urgente convocatoria a paritarias para recomponer el poder adquisitivo del sector

UDA Santa Fe advierte sobre el deterioro salarial docente y reclama la urgente convocatoria a paritarias

Desde la organización sindical UDA señalaron que, según los datos relevados, la inflación acumulada entre enero y octubre de 2026 alcanzó el 26,3% , mientras que los aumentos salariales dispuestos por decreto por el Gobierno provincial acumularon un 19,6% , lo que representa una diferencia de 6,7 puntos porcentuales.

Asimismo, explicaron que, según las cifras consignadas en el informe, la Canasta Básica correspondiente a octubre de 2026 se ubicó en $1.690.000.

“Un docente con un cargo de base y un 15% de antigüedad percibe un salario de $1.293.669,29, lo que representa una diferencia de $396.330,71 respecto del valor de la Canasta Básica”, señalaron desde UDA.

En el mismo sentido, precisaron que “un docente con un cargo y un 120% de antigüedad, equivalente a más de 24 años de trabajo, percibe $1.588.242,25, es decir, $101.757,75 menos que el valor de la Canasta Básica”.

UDA cuestionó que el Estado provincial no respeta la equivalencia de 15 horas cátedra

Por otra parte, la entidad gremial cuestionó que el Estado provincial tampoco respete la equivalencia salarial de 15 horas cátedra con un cargo testigo de maestro o maestra de grado, situación que impacta directamente en las remuneraciones del sector.

“Un docente que trabaja 15 horas cátedra y cuenta con un 15% de antigüedad percibe apenas $731.096,42, lo que evidencia una profunda desigualdad salarial”, advirtieron.

Desde UDA sostuvieron que “la inflación acumulada durante 2026 supera ampliamente los paupérrimos incrementos salariales otorgados por el Gobierno provincial, situación a la que debe sumarse el feroz ajuste salarial aplicado desde el inicio de la actual gestión gubernamental”.

Finalmente, la organización sindical remarcó que “los salarios docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que los funcionarios del Gobierno perciben elevadas remuneraciones o dietas”.

En ese contexto, UDA Seccional Santa Fe reiteró su reclamo de una urgente convocatoria a paritarias, con el objetivo de discutir una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y garantizar condiciones remunerativas dignas para los trabajadores de la educación.