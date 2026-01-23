Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Alcaraz sigue firme en la búsqueda de su primer Abierto de Australia

El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, superó sin mayores inconvenientes al francés Corentin Moutet en el Abierto de Australia.

23 de enero 2026 · 13:06hs
Alcaraz sigue firme en la búsqueda de su primer Abierto de Australia

El tenista español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se metió en los octavos de final del Abierto de Australia luego de su cómodo triunfo ante el francés Corentin Moutet (32°).

Alcaraz, que va en busca de su primer título en el Abierto de Australia, se impuso por 6-2, 6-4 y 6-1 luego de dos horas y cinco minutos de juego.

El encuentro fue favorable desde el principio para Alcaraz, que ya en el primer game consiguió un quiebre y se puso rápidamente en ventaja. Luego de unos pocos minutos más, el español ya se había quedado con la primera manga con un sólido 6-2.

Ya en el segundo parcial, Alcaraz tuvo un nuevo comienzo arrasador para ponerse rápidamente 3-0 con dos quiebres a su favor.

Contra todo pronóstico, Moutet tuvo cuatro games extraordinarios que le permitieron reponerse e incluso pasar 4-3 al frente. Sin embargo, Alcaraz no se dejó llevar por la situación y encadenó tres games consecutivos para quedarse con el segundo set por 6-4.

Ya con esta buena ventaja, el número 1 del mundo pasó por arriba a Moutet con tres nuevos quiebres para conseguir el 6-1 definitivo y así quedarse con un nuevo triunfo.

Gracias a esta sólida victoria, Alcaraz se metió en los octavos de final del Abierto de Australia sin ceder sets, ya que previamente había derrotado fácilmente al australiano Adam Walton y al alemán Yannick Hanfmann.

El rival de Alcaraz en los octavos de final será el estadounidense Tommy Paul (19°), quien superaba 6-1 y 6-1 al español Alejandro Davidovich Fokina (14°), cuando este último se retiró por una lesión.

El murciano va en busca de su primer título en el Abierto de Australia, que le permitiría convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slam en la Era Abierta.

Los resultados del día en el Abierto de Australia

  • Carlos Alcaraz (1°) a Corentin Moutet (32°): 6-2, 6-4 y 6-1
  • Alexander Zverev (3°) a Cameron Norrie (26°): 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1
  • Alex de Miñaur (6°) a Frances Tiafoe (29°): 6-3, 6-4 y 7-5
  • Aleksandr Bublik (10°) a Tomás Etcheverry: 7-6(4), 7-6(5) y 6-4
  • Daniil Medvedev (11°) a Fabian Marozsan: 6-7(5), 4-6, 7-5, 6-0 y 6-3
  • Francisco Cerúndolo (18°) a Andrey Rublev (13°): 6-3, 7-6(4) y 6-3
  • Tommy Paul (19°) a Alejandro Davidovich Fokina (14°): 6-1, 6-1 y abandono
  • Learner Tien (25°) a Nuno Borges: 7-6(9), 6-4 y 6-2
Alcaraz Australia Corentin Moutet
Noticias relacionadas
mercado de pases: boca reactiva gestiones por ascacibar y presiona a estudiantes por el volante clave

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

regatas recibe al sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de seleccion

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

etcheverry batallo, pero no pudo con bublik en el abierto de australia

Etcheverry batalló, pero no pudo con Bublik en el Abierto de Australia

El piloto santafesino Lucas Canteli competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show.

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Lo último

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Último Momento
Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Ovación
Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"