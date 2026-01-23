Alcaraz sigue firme en la búsqueda de su primer Abierto de Australia

El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, superó sin mayores inconvenientes al francés Corentin Moutet en el Abierto de Australia.

El tenista español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se metió en los octavos de final del Abierto de Australia luego de su cómodo triunfo ante el francés Corentin Moutet (32°).

Alcaraz, que va en busca de su primer título en el Abierto de Australia, se impuso por 6-2, 6-4 y 6-1 luego de dos horas y cinco minutos de juego.

El encuentro fue favorable desde el principio para Alcaraz, que ya en el primer game consiguió un quiebre y se puso rápidamente en ventaja. Luego de unos pocos minutos más, el español ya se había quedado con la primera manga con un sólido 6-2.

Ya en el segundo parcial, Alcaraz tuvo un nuevo comienzo arrasador para ponerse rápidamente 3-0 con dos quiebres a su favor.

Contra todo pronóstico, Moutet tuvo cuatro games extraordinarios que le permitieron reponerse e incluso pasar 4-3 al frente. Sin embargo, Alcaraz no se dejó llevar por la situación y encadenó tres games consecutivos para quedarse con el segundo set por 6-4.

Ya con esta buena ventaja, el número 1 del mundo pasó por arriba a Moutet con tres nuevos quiebres para conseguir el 6-1 definitivo y así quedarse con un nuevo triunfo.

Gracias a esta sólida victoria, Alcaraz se metió en los octavos de final del Abierto de Australia sin ceder sets, ya que previamente había derrotado fácilmente al australiano Adam Walton y al alemán Yannick Hanfmann.

El rival de Alcaraz en los octavos de final será el estadounidense Tommy Paul (19°), quien superaba 6-1 y 6-1 al español Alejandro Davidovich Fokina (14°), cuando este último se retiró por una lesión.

El murciano va en busca de su primer título en el Abierto de Australia, que le permitiría convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slam en la Era Abierta.

