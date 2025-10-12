Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

Aldosivi estiró su levantada ante Huracán y sueña con la permanencia

El Tiburón se impuso por 2-0 frente al Globo por la duodécima jornada del campeonato local.

12 de octubre 2025 · 20:01hs
Aldosivi estiró su levantada ante Huracán y sueña con la permanencia

Aldosivi venció este domingo como local por 2-0 a Huracán en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.

Los goles del encuentro para el conjunto marplatense los convirtieron el delantero Natanael Guzmán a los 16 minutos del primer tiempo, y Giuliano Cerato, a los 48’ del complemento.

Con este resultado, el Tiburón volvió a adelantar a San Martín de San Juan en la tabla anual y sumó tres puntos importantes en la lucha por el descenso a la Primera Nacional. Los dirigidos por Guillermo Farré se ubican en la vigésimo novena posición con 24 puntos. Ahora, deberán visitar a Racing, el próximo viernes desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda.

Por su parte, el Globo dejó pasar una gran chance de consolidarse dentro de los ocho mejores de la Zona A para clasificar a los octavos de final del campeonato local. Sin embargo, la derrota de Argentinos Juniors por la mínima ante Defensa y Justicia lo dejó dentro de los puestos de Playoffs.

En tanto, recibirán el miércoles 22 de octubre a Central Córdoba de Santiago del Estero por la decimotercera jornada del certamen en el Tomás Adolfo Ducó, a partir de las 19:15.

En el arranque del partido, el palo le negó la posibilidad al elenco de Parque Patricios de adelantarse en el encuentro. Rodrigo Cabral le ganó el duelo a Jorge Carranza, pero el balón se estrelló en el poste derecho del guardameta.

A los 16 minutos, el Tiburón logró abrir el marcador con un contragolpe letal. Martín García recuperó la pelota en campo propio y rápidamente jugó con Tiago Serrago. El volante de 20 años metió un gran pase filtrado para la proyección de Facundo De La Vega, quien sutilmente asistió a Guzmán ante la salida del arquero del Globo, Sebastián Meza.

Aldosivi supo aguantar las arremetidas de Huracán en el complemento y dio el golpe final sobre el cierre del duelo para sentenciar la victoria de la mano de Cerato. Con todo el cuadro visitante volcado al ataque en busca de la igualdad, el lateral derecho aprovechó un rebote dentro del área, tras un remate de Marcelo Esponda, para ampliar la diferencia en el resultado.

Síntesis de Aldosivi - Huracán por la duodécima fecha del Clausura 2025

Torneo Clausura 2025.

Fecha 12 – Zona A.

Aldosivi 2 – 0 Huracán

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José María Minella.

Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Justo Giani, Natanael Guzmán; Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.

Huracán: Sebastián Meza; César Ibáñez, Nehuen Mario Paz, Fabio Pereyra, Tomas Guidara; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.

Gol en el primer tiempo: 16m Natanael Guzmán (A).

Gol en el segundo tiempo: 48m Giuliano Cerato (A).

Cambios en el segundo tiempo: 07m Franco Rami por Facundo De La Vega (A); 10m Agustín Urzi por Rodrigo Cabral (H); 21m Erik Ramírez por Juan Bisanz (H); 28m Marcelo Esponda por Martín García (A); 28m Lautaro Chávez por Natanael Guzmán (A); 29m Tobías Leiva por Justo Giani (A); 38m Thaiel Peralta por Leonardo Gil (H); 38m Hernán De La Fuente por Tomas Guidara (H); 41m Gonzalo Mottes por Tiago Serrago (A).

