Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

El periodista Eduardo Ramenzoni cargó duramente contra Darío Herrera, porque a su entender favoreció a Barracas Central ante Unión.

El arbitraje volvió a quedar en el centro de la polémica tras el empate entre Unión y Barracas Central en el estadio 15 de Abril. En esta ocasión, quien encendió la discusión fue el periodista Eduardo Ramenzoni, que desde su cuenta de Instagram publicó una dura crítica contra el juez Darío Herrera y el accionar del VAR, encabezado por Lucas Novelli, durante el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Ramenzoni fue tajante en su análisis: “Otro verdadero papelón lo que se observó en el segundo tiempo. Lo tendencioso de sus decisiones para favorecer al equipo visitante”, escribió el reconocido comunicador, cuestionando abiertamente el desempeño del árbitro neuquino.

Entre sus principales observaciones, el periodista destacó dos jugadas puntuales que, a su entender, marcaron el desarrollo del partido.

La primera fue una fuerte infracción de Rafael Barrios sobre Santiago Fascendini, que Herrera sancionó con amarilla pero que, según Ramenzoni, “ameritaba tarjeta roja directa”: “Fue una plancha con los tapones de frente. El VAR debió llamarlo para que revisara la acción, pero no lo hizo”, remarcó.

La segunda situación polémica se dio cuando el arquero Rodrigo Miño chocó con Franco Fragapane dentro del área de Barracas: “Era penal claro. Herrera hizo el gesto de que Miño tocó la pelota, algo que no ocurrió. Después quiso disimular su error cuando el asistente Navarro levantó la bandera por offside del delantero”, agregó el periodista.

En otro tramo del texto, Ramenzoni fue más allá y vinculó las decisiones arbitrales con la influencia que genera Barracas Central, club históricamente asociado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia: “La carga psicológica, la responsabilidad y el temor a equivocarse en contra del equipo del presidente de la AFA es evidente. Lo padecen aquellos jueces que lo dirigen fecha tras fecha. Son permeables a las presiones y otros, muy obedientes con el poder”, expresó con dureza.

Y Ramenzoni siguió con su profunda crítica a Herrera

El periodista también criticó la cantidad de faltas cobradas a favor del visitante, que según su interpretación, buscaban “llevar la pelota al área tatengue y condicionar al local”.

“Herrera sancionó infracciones inexistentes y se mostró incapaz de aplicar el reglamento con equidad”, sostuvo.

La publicación generó amplia repercusión entre los hinchas de Unión, que compartieron y comentaron el posteo en distintas redes sociales, en medio de un clima de malestar generalizado por el arbitraje del encuentro.

Más allá de las opiniones, el análisis de Ramenzoni reavivó un debate que atraviesa al fútbol argentino: la credibilidad y transparencia del arbitraje, especialmente en los partidos que involucran a Barracas Central, un club cuya cercanía con el poder dirigencial sigue generando sospechas y controversias.