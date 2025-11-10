Uno Santa Fe | Ovación | Ramenzoni

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

El periodista Eduardo Ramenzoni cargó duramente contra Darío Herrera, porque a su entender favoreció a Barracas Central ante Unión.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 11:18hs
Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

UNO Santa Fe / José Busiemi

El arbitraje volvió a quedar en el centro de la polémica tras el empate entre Unión y Barracas Central en el estadio 15 de Abril. En esta ocasión, quien encendió la discusión fue el periodista Eduardo Ramenzoni, que desde su cuenta de Instagram publicó una dura crítica contra el juez Darío Herrera y el accionar del VAR, encabezado por Lucas Novelli, durante el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Ramenzoni apuntó y disparó contra Herrera

Ramenzoni fue tajante en su análisis: “Otro verdadero papelón lo que se observó en el segundo tiempo. Lo tendencioso de sus decisiones para favorecer al equipo visitante”, escribió el reconocido comunicador, cuestionando abiertamente el desempeño del árbitro neuquino.

LEER MÁS: Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Entre sus principales observaciones, el periodista destacó dos jugadas puntuales que, a su entender, marcaron el desarrollo del partido.

La primera fue una fuerte infracción de Rafael Barrios sobre Santiago Fascendini, que Herrera sancionó con amarilla pero que, según Ramenzoni, “ameritaba tarjeta roja directa”: “Fue una plancha con los tapones de frente. El VAR debió llamarlo para que revisara la acción, pero no lo hizo”, remarcó.

La segunda situación polémica se dio cuando el arquero Rodrigo Miño chocó con Franco Fragapane dentro del área de Barracas: “Era penal claro. Herrera hizo el gesto de que Miño tocó la pelota, algo que no ocurrió. Después quiso disimular su error cuando el asistente Navarro levantó la bandera por offside del delantero”, agregó el periodista.

En otro tramo del texto, Ramenzoni fue más allá y vinculó las decisiones arbitrales con la influencia que genera Barracas Central, club históricamente asociado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia: “La carga psicológica, la responsabilidad y el temor a equivocarse en contra del equipo del presidente de la AFA es evidente. Lo padecen aquellos jueces que lo dirigen fecha tras fecha. Son permeables a las presiones y otros, muy obedientes con el poder”, expresó con dureza.

Y Ramenzoni siguió con su profunda crítica a Herrera

El periodista también criticó la cantidad de faltas cobradas a favor del visitante, que según su interpretación, buscaban “llevar la pelota al área tatengue y condicionar al local”.

“Herrera sancionó infracciones inexistentes y se mostró incapaz de aplicar el reglamento con equidad”, sostuvo.

LEER MÁS: El dilema de Madelón en Unión: entre cuidar piezas o ir con todo ante Belgrano

La publicación generó amplia repercusión entre los hinchas de Unión, que compartieron y comentaron el posteo en distintas redes sociales, en medio de un clima de malestar generalizado por el arbitraje del encuentro.

Más allá de las opiniones, el análisis de Ramenzoni reavivó un debate que atraviesa al fútbol argentino: la credibilidad y transparencia del arbitraje, especialmente en los partidos que involucran a Barracas Central, un club cuya cercanía con el poder dirigencial sigue generando sospechas y controversias.

Ramenzoni Herrera Barracas Central
Noticias relacionadas
alessio, tras la victoria de union en santiago: este equipo mostro caracter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

La Salle Jobson visitará a Newells en cancha de La Perla del Oeste.

Se completa la fecha 11 del Clausura Norberto Serenotti

Sanjustino tuvo un domingo positivo en el Regional Amateur.

Sanjustino cerró la primera etapa invicto en el Regional Amateur

En un partidazo, en Altos del Valle, La Casita le ganó 3 a 1 a Banco con uno menos y logró el segundo puesto en la tabla anual.

Finalizó la fase regular del Clausura Griselda Weimer

Lo último

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Último Momento
Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

Ovación
Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: Este equipo mostró carácter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL