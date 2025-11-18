Uno Santa Fe | Ovación | Alemania

Alemania y Países Bajos se clasificaron al Mundial 2026

Los germanos se llevaron un abultado triunfo de 6-0 para meterse en la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

18 de noviembre 2025
Alemania y Países Bajos se clasificaron al Mundial 2026

Alemania y Países Bajos sellaron este lunes su clasificación al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México tras quedar en la primera posición de los Grupos A y G de las Eliminatorias Europeas, respectivamente.

El conjunto germano aplastó a Eslovaquia con un contundente 6-0, mientras que los neerlandeses hicieron lo propio ante Lituania por 4-0 en la última jornada del clasificatorio.

En el primer tiempo del partido disputado en el Red Bull Arena, los dirigidos por Julian Nagelsmann se fueron con ventaja de cuatro goles en el marcador gracias a los tantos de Nick Woltemade, a los 18 minutos, Serge Gnabry, a los 29’, y Leroy Sané por duplicado, a los 36’ y 41’.

Ya en el complemento, Alemania sentenció la goleada en los pies de Ridle Baku, a los 22 minutos, y Assan Ouédraogo, a los 34’.

De esta manera, el elenco bávaro cerró su participación en las Eliminatorias por todo lo alto al reafirmar la cima del Grupo A luego de vencer por 2-0 a Luxemburgo en el primer encuentro de la corriente fecha FIFA.

No obstante, la buena campaña de Eslovaquia en el clasificatorio le permitió que, a pesar de la derrota, tengan un lugar en los Playoffs para ir en busca de una plaza en la siguiente cita mundialista.

Países Bajos, como gran candidato al Mundial

Por otro lado, Países Bajos demostró superioridad ante una Lituania que no había conseguido ninguna victoria hasta el momento y que logró sus únicos tres puntos del torneo mediante empates.

Los comandados por el histórico Ronald Koeman se fueron al entretiempo con a penas un gol de diferencia en el marcador, obtenido de la mano de Tijjani Reijnders, a los 16 minutos, con un derechazo desde dentro del área para batir al arquero Edvinas Gertmonas.

Finalmente, en una ráfaga de cuatro minutos en la segunda mitad aparecieron Cody Gakpo de penal, a los 13’, Xavi Simons, a los 15’, y Donyell Malen, a los 17’, para sentenciar la goleada y el pase a la fase de grupos del Mundial 2026.mKhTwg

Quien accedió al repechaje en el Grupo G fue Polonia con 17 puntos. Con participación crucial de su estrella Robert Lewandowski, lograron imponerse por 3-2 frente a Malta en un encuentro que en principio parecía más accesible.

En el resto de encuentros de la jornada, República Checa goleó 6-0 a Gibraltar y disputará los Playoffs, Irlanda del Norte venció 1-0 a Luxemburgo, Croacia -con la clasificación ya asegurada- ganó 3-2 contra Montenegro.

