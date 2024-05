Alexis Sicilia se consagró campeón supergallo en Córdoba

No hubo potencia, sí mayor cantidad de Sicilia, que le puso “Picante”, como dice su apodo, cuando tuvo aire y a medida que pasaron los minutos, marcó, dominó y se quedó con un triunfo claro, que dejó a Cejas sin invicto.

El Picante Alexis Sicilia se tomó revancha en Córdoba

El santafesino Sicilia, entrenado por el Chino González, admitió en la previa que estaba más preparado para este combate realizado en la Asociación Civil, Cultural, Social y Deportiva Macabi Noar de Córdoba, y que tuvo como promotores a Sampson Lewkowicz y Carlos Andrés Tello, bajo la supervisión y fiscalización de la Federacion Argentina de Box.

El Picante (7-8-1, 3KO) GDU10 Juan Cejas (7-1), en un combate que tuvo como árbitro a Julio Gómez, tuvo en las tarjetas, las siguientes resoluciones, toda en favor del santafesino, Enrique Ferrero, Fernando Caruncho y José González marcaron 96-94.

image.png El púgil santafesino Alexis Sicilia, es el nuevo campeón argentino supergallo, al derrotar a Juan Cejas en la Docta.

En la anterior oportunidad, en febrero del presente año, Sicilia, había perdido por puntos ante el salteño de 29 años, Juan Gabriel Cejas, en el club Unión Eléctrica de Córdoba, aunque había caído en el cuarto round, pero logró recuperarse. En las tarjetas de aquella derrota fueron Fernando Caruncho 91-98, Enrique Ferrero 90-99 y Jorge Alberto Gonzalez Jozac 89-100.

Un uruguayo festejó en la Docta

El uruguayo Víctor Rodríguez no dejó dudas y logró un knock out que le permitió conservar su título fedelatin AMB. Rodríguez GKOT4 Agustín Cardozo (6-3, 2KO). El uruguayo no está apurado, pero tampoco tiene mucho por esperar. A sus 27 años sigue invicto con 14-0-1, 6KO. Cardozo, por su parte, volvió a caer tras poco más de un año y por segunda vez por KO. Así, acumula 6-3, 2KO. El Matador Bruno Acosta de Virrey del Pino (10-0, 7KO) GDU Efraín Ureña (5-1, 4KO). Los tres jueces le dieron 80-72 a Acosta, que sigue invicto, y en contrapartida, Ureña dejó su récord inmaculado en Córdoba.