Detuvieron en Funes al hijo del narcotraficante rosarino Esteban Alvarado en un megaoperativo por narcotráfico y lavado de activos

El joven rompió tres teléfonos celulares cuando los pesquisas federales ingresaron en su casa. Los procedimientos se concentraron en Rosario, Funes, Roldán y San Lorenzo.

Esta mañana de jueves, en un domicilio de la ciudad de Funes, pesquisas antinarcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) aprehendieron al joven S. A., hijo del narcotraficante condenado Esteban Lindor Alvarado.

Fue uno de los más de 30 allanamientos simultáneos realizados en Rosario, Funes, Roldán y San Lorenzo, en el marco de una investigación por narcotráfico, lavado de activos y tenencia de armas de fuego.

La Justicia federal coordinó el operativo a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), junto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

El juez federal de Garantías Carlos Vera Barros autorizó los allanamientos a pedido de los fiscales federales Diego Iglesias y Matías Scilabra, de la Procunar, y de Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La Procelac trabajó de manera conjunta con la Unidad Fiscal de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego, que depende de la Fiscalía General del MPA.

Rompió tres teléfonos celulares

Cuando advirtió el ingreso de los pesquisas en su vivienda, el joven rompió tres teléfonos celulares. En el inmueble, los pesquisas secuestraron dos pistolas y una escopeta, que serán sometidas a peritajes. Según la información preliminar, el aprehendido tendría la documentación de cada una de esas armas.

En otro de los procedimientos, en un inmueble de calle Carrasco al 6000, los pesquisas hallaron una granada de mano, por lo que se requirió la intervención de la Brigada de Explosivos (BE).

Investigación

La semana pasada, el nombre de S. A. apareció en dos carteles con mensajes amenazantes que fueron arrojados en una escuela y en un jardín de infantes de la zona noroeste de Rosario. Ninguna de esas instituciones tenía relación con el aprehendido.

El joven también había sido mencionado como posible «gerente» de la barra brava de Rosario Central después del asesinato de Andrés «Pillín» Bracamonte, en noviembre de 2024. Esa versión surgió porque, en el primer partido que se jugó en el estadio Gigante de Arroyito tras el homicidio, fue fotografiado junto con el nuevo líder de la barra, L. G., luego imputado como presunto integrante de la banda Los Menores, y con E. R., hijo de Francisco «Fran» Riquelme. Riquelme cumple condena por homicidios y fue señalado como la cara visible de una célula que operó para Esteban Lindor Alvarado en la zona noroeste de Rosario.

Atribución delictiva

La novedad sobre el procedimiento fue informada a la Jefatura de la Policía Federal Argentina (PFA), que hizo lo propio con los fiscales federales de la Procunar y de la Procelac. Estos ordenaron que el aprehendido siguiera privado de su libertad a disposición de la Justicia federal, además del peritaje de las armas de fuego secuestradas y de los tres teléfonos celulares dañados.

Hasta el momento no se conoció la calificación provisoria de la atribución delictiva, que se definirá en la audiencia ante el juez federal de Garantías.

Aclaración

Esteban Lindor Alvarado y Francisco Riquelme se mencionan con nombre y apellido porque ya tienen sentencia condenatoria. La sentencia es un acto de gobierno del Poder Judicial y es pública por mandato de la Constitución Nacional, así que para ellos ya no rige el principio de inocencia. Las demás personas aprehendidas o imputadas aparecen solo con sus iniciales.