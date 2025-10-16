Uno Santa Fe | Ovación | Almagro

Almagro B goleó a CUST B en el inicio de la fecha 16 de la A2 del Oficial

Con el triunfo de Almagro B sobre CUST B por 83 a 51, arrancó un nuevo capítulo del ascenso en el Torneo Oficial 2025

16 de octubre 2025 · 14:38hs
Con el triunfo de Almagro B sobre CUST B por 83 a 51, arrancó un nuevo capítulo del ascenso en el Torneo Oficial 2025. Este jueves se completará la programación y el puntero, Regatas Coronda, recibirá a UNL en uno de los cotejos más destacados.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 16

Miércoles 15 de octubre

CUST B 51 (Valentino Romero 14) - Almagro B 83 (Ezequiel Heinzen 19)

Jueves 16 de octubre

21.30 Regatas Coronda vs. UNL

21.30 Macabi vs. Santa Rosa

21.30 Kimberley vs. Alumni

21.30 Colón (SF) vs. Centenario

Libre: República del Oeste

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 25 (11-3); Colón 24 (11-2); Alumni y República del Oeste 24 (10-4); Almagro B 24 (9-6); Macabi 21 (7-7); Kimberley 19 (6-7); CUST B 18 (5-9); Santa Rosa y UNL 16 (3-10); Centenario 13 (0-13)

