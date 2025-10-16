Con el triunfo de Almagro B sobre CUST B por 83 a 51, arrancó un nuevo capítulo del ascenso en el Torneo Oficial 2025. Este jueves se completará la programación y el puntero, Regatas Coronda, recibirá a UNL en uno de los cotejos más destacados.
Almagro B goleó a CUST B en el inicio de la fecha 16 de la A2 del Oficial
Por Ovación
16 de octubre 2025 · 14:38hs
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 16
Miércoles 15 de octubre
CUST B 51 (Valentino Romero 14) - Almagro B 83 (Ezequiel Heinzen 19)
Jueves 16 de octubre
21.30 Regatas Coronda vs. UNL
21.30 Macabi vs. Santa Rosa
21.30 Kimberley vs. Alumni
21.30 Colón (SF) vs. Centenario
Libre: República del Oeste
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda 25 (11-3); Colón 24 (11-2); Alumni y República del Oeste 24 (10-4); Almagro B 24 (9-6); Macabi 21 (7-7); Kimberley 19 (6-7); CUST B 18 (5-9); Santa Rosa y UNL 16 (3-10); Centenario 13 (0-13)