Madelón se la juega en Unión: "Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, analizó el partido ante River por Copa Argentina en Mendoza y dijo que "no hay excusas". VIDEO

En la previa de un cruce que podría marcar un punto de inflexión en la temporada de Unión , Leonardo Madelón volvió a hacer lo que mejor le sale: hablar claro y transmitir confianza. Desde Mendoza, donde se prepara para medirse ante River por los octavos de final de la Copa Argentina , el DT dejó definiciones que resumen su esencia.

No hubo mensajes calculados. Hubo fútbol, identidad y humildad: "Llegamos muy bien. Con el partido preparado. Sin excusas y muy cómodos a jugar este partido", lanzó de entrada, dejando en claro que Unión no viajó a ver qué pasa, sino a competir.

• LEER MÁS: La esperanza de Unión: cómo le fue a Leo Madelón en la Copa Argentina

Consciente del poderío del rival, Madelón no se achica. Respeta, pero también recuerda que, a esta altura, el respeto no puede ser sumisión. "El perfil bajo a veces es alto. Entonces hay que respetar al rival, pero hasta cierto punto, porque después tenés que empezar a ser vos. No hay que inculcar tanto sobre el adversario", sostuvo, plantando bandera.

• LEER MÁS: La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Y con la naturalidad de quien no necesita impostar nada, dejó una frase que lo pinta de cuerpo entero: "¿Qué deberíamos hacer? Jugar mejor, hacer más goles y correr más que River (risas)".

• LEER MÁS: El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Pero no todo fue estrategia y previa del partido. Madelón también se dio tiempo para hablar de la Copa Argentina, una competencia que siente como propia y que, según él, merece más reconocimiento. "Quiero mucho a la Copa Argentina. La amo, porque fui un poco parte ayudando a quienes la iniciaron. Por eso la defiendo y por eso la tenemos que cuidar. Sobre todo respetarla. Está creciendo, pero debe hacerlo más. Y disfrutarla".

La palabra de Madelón en Unión