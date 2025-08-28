En la previa de un cruce que podría marcar un punto de inflexión en la temporada de Unión, Leonardo Madelón volvió a hacer lo que mejor le sale: hablar claro y transmitir confianza. Desde Mendoza, donde se prepara para medirse ante River por los octavos de final de la Copa Argentina, el DT dejó definiciones que resumen su esencia.
Madelón se la juega en Unión: "Llegamos muy bien y cómodos a este partido ante River"
El DT de Unión, Leonardo Madelón, analizó el partido ante River por Copa Argentina en Mendoza y dijo que "no hay excusas". VIDEO
Por Ovación
No hubo mensajes calculados. Hubo fútbol, identidad y humildad: "Llegamos muy bien. Con el partido preparado. Sin excusas y muy cómodos a jugar este partido", lanzó de entrada, dejando en claro que Unión no viajó a ver qué pasa, sino a competir.
Consciente del poderío del rival, Madelón no se achica. Respeta, pero también recuerda que, a esta altura, el respeto no puede ser sumisión. "El perfil bajo a veces es alto. Entonces hay que respetar al rival, pero hasta cierto punto, porque después tenés que empezar a ser vos. No hay que inculcar tanto sobre el adversario", sostuvo, plantando bandera.
Y con la naturalidad de quien no necesita impostar nada, dejó una frase que lo pinta de cuerpo entero: "¿Qué deberíamos hacer? Jugar mejor, hacer más goles y correr más que River (risas)".
Pero no todo fue estrategia y previa del partido. Madelón también se dio tiempo para hablar de la Copa Argentina, una competencia que siente como propia y que, según él, merece más reconocimiento. "Quiero mucho a la Copa Argentina. La amo, porque fui un poco parte ayudando a quienes la iniciaron. Por eso la defiendo y por eso la tenemos que cuidar. Sobre todo respetarla. Está creciendo, pero debe hacerlo más. Y disfrutarla".