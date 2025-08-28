Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Colón mira de reojo la designación del polémico Yamil Possi, quien tiene un historial muy favorable con Defensores de Belgrano.

La dirigencia y el cuerpo técnico de Colón mantienen la atención puesta en la designación de Yamil Possi como árbitro para el próximo partido ante Defensores de Belgrano por la Primera Nacional. La elección del juez genera expectativa y cierta preocupación, principalmente por el historial que el juez tiene con el equipo de la ciudad de Buenos Aires.

Para los analistas especializados en arbitrajes, la trayectoria del árbitro indica que tiene un historial favorable para Defensores de Belgrano , club que se juega sus últimas chances de clasificación al Reducido: de 18 encuentros dirigidos , el Dragón ganó 10 , empató 5 y perdió solo 3 . Este será el segundo partido del año que Possi dirige al equipo, tras el empate sin goles ante Nueva Chicago el 10 de marzo.

Colón, en cambio, registra cuatro encuentros arbitrados por Possi, con un saldo equilibrado de dos victorias y dos derrotas. En la Primera Nacional de 2024, los rojinegros superaron a Patronato por 4-0 el 26 de febrero y a Talleres de Remedios de Escalada por 1-0 el 11 de mayo, ambos partidos con Possi como árbitro.

Defensores se juega su última carta ante Colón

Si bien Colón ya prácticamente quedó fuera de la lucha por el Reducido, el encuentro contra Defensores de Belgrano adquiere relevancia por el contexto competitivo: el Dragón se encuentra a nueve puntos de Estudiantes de Río Cuarto, último equipo en zona de clasificación, con 18 unidades en disputa, por lo que irá con todo en las últimas fechas.

El nombramiento de Possi también genera comentarios en el ámbito periodístico especializado, debido a su vínculo previo con figuras influyentes de la AFA, como Marcelo Achile, ex prosecretario y hombre fuerte del organismo. Este detalle suma a la percepción de que el árbitro tiene mayor afinidad por Defensores de Belgrano, lo que obliga a Colón a mantener la guardia alta y la concentración máxima en el encuentro.

En conclusión, el duelo en el que Colón buscará cerrar su participación de la mejor manera ante un rival que pelea todo está marcado por la atención en la designación arbitral, un factor que los santafesinos seguirán de cerca para evitar sorpresas.