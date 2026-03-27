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Ancelotti respondió a los cantos por Neymar tras la derrota de Brasil ante Francia

Brasil perdió 2-1 con Francia y Ancelotti respaldó a sus dirigidos, pidió enfocarse en quienes jugaron y analizar el rendimiento colectivo.

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 15:38hs
Ancelotti respondió a los cantos por Neymar tras la derrota de Brasil ante Francia

Luego de la caída de Brasil por 2-1 ante Francia en un amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026, Carlo Ancelotti enfrentó una consulta inevitable: los cantos del público pidiendo por Neymar. Lejos de la polémica, el entrenador eligió respaldar a sus futbolistas y pidió centrar el análisis en quienes estuvieron en el campo.

Ancelotti y los cantos por Neymar: foco en el equipo y no en las ausencias

Durante el encuentro disputado en Boston, parte de la hinchada entonó el clásico “olé, olé, olá, Neymar”, en alusión a la ausencia del delantero. Sin embargo, Ancelotti fue claro al momento de responder. “Tenemos que hablar de los jugadores que estuvieron aquí y dieron todo en el campo. Ellos dieron la cara y estoy satisfecho”, expresó el técnico italiano, marcando una postura firme para evitar desviar el foco del análisis.

Más allá del respaldo a sus dirigidos, Ancelotti no ocultó su disconformidad con el resultado y señaló puntos concretos a corregir de cara a lo que viene. El entrenador remarcó que su equipo “compitió hasta el final con buenas oportunidades”, aunque reconoció falencias en momentos clave: “Faltó un poco en la salida de balón y algo de vigilancia para evitar el contraataque en el que marcaron”.

A pesar de la derrota, valoró el rendimiento general: “En el contexto del partido estoy satisfecho. El equipo luchó, pero no podemos estar contentos con el resultado”.

Respaldo a Vinicius y Raphinha tras la derrota de Brasil

El técnico también salió a respaldar a dos de sus principales figuras ofensivas: Vinicius Junior y Raphinha, quienes estuvieron en el centro de las miradas tras el partido. “No les falta nada”, aseguró Ancelotti, quien destacó que Raphinha tuvo buenas intervenciones antes de salir por una molestia física, mientras que Viniciussiempre es peligroso” y cumple con lo que el equipo necesita.

Una defensa joven y con proyección en la Selección de Brasil

En el plano defensivo, el entrenador elogió el rendimiento de Bremer, autor del único gol, y de Leo Pereyra, quienes conformaron una zaga central con pocos minutos compartidos. “A nivel defensivo, ambos jugaron muy bien”, sostuvo el italiano, quien además subrayó que se trata de un plantel joven, con futbolistas que todavía están en proceso de consolidarse juntos dentro del equipo.

Neymar y su ausencia: postura firme de Ancelotti de cara al Mundial 2026

La ausencia de Neymar sigue siendo uno de los temas centrales en torno a la Selección de Brasil. El propio Ancelotti ya había aclarado que no lo convocará hasta que esté en plenitud física, una decisión que mantiene sin cambios. El delantero, por su parte, expresó su malestar por no haber sido citado, aunque dejó en claro que seguirá trabajando con el objetivo de estar en la lista definitiva.

El equipo dirigido por Ancelotti tendrá una nueva prueba el próximo 31 de marzo ante Croacia, en otro amistoso internacional que servirá como ensayo en la preparación rumbo al Mundial 2026. Con plazo hasta fines de mayo para definir la convocatoria final, el entrenador italiano reconoció que la elección no será sencilla: “Creo que para escoger la lista final no va a ser tan fácil para mí”, concluyó.

Carlo Ancelotti Brasil Francia brasileño
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