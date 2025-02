Ángel Di María habló de Benfica y en su futuro no mencionó a Rosario Central

La vuelta a Rosario Central no está en los planes de Di María

Su decisión de regresar no fue sencilla, ya que antes rechazó una millonaria oferta de Arabia Saudita, que incluso superó el doble de la cifra inicial que le ofrecieron tras el Mundial de Qatar. “No tengo representante, es un amigo el que me maneja las cosas. Me llegó una oferta, dije que no. Volvieron con el doble, volví a decir que no. Hasta que pedí una cifra impensada… ¡y la dieron! Pero igual no fui”, confesó en una entrevista con Infobae.

El amor de la gente también fue clave en su vuelta, ya que, tanto en Benfica como en Argentina, Di María pasó de ser cuestionado a convertirse en un ídolo, especialmente después del gol en la final de la Copa América 2021.

“Cuando voy a Rosario o estuve en la despedida, por donde salía había gente. Todo lo malo que pasó en su momento fue superado por lo bueno. Me fui en paz, porque sentí el cariño de la gente”, afirmó sobre su retiro de la Selección, aunque no descarta regresar en otro rol: “Es difícil desprenderte de algo así. Estuve 16 años, es como si fuera un club para mí”.

Pensando en el futuro, Di María planea seguir ligado al fútbol como parte de un cuerpo técnico junto a Leandro Paredes. Su excompañero de la Albiceleste y del PSG ya había deslizado la idea en un streaming, y ahora el Fideo lo confirmó: “Es un hecho que vamos a trabajar juntos, pero no sabemos cuándo. Todo surgió en una charla entre amigos. Hacemos todo juntos, nuestras familias también, así que en algún momento queremos cumplir ese sueño”.

Mientras tanto, Di María se enfoca en Benfica, que sigue en la pelea por la Champions League. El miércoles, el equipo venció 1-0 a Mónaco en los playoffs, aunque el rosarino terminó con un sabor agridulce, ya que sufrió una lesión tras ingresar en el segundo tiempo.