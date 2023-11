Anticipan problemas en el transporte público para París 2024

Anne Hidaldo, alcaldesa de París, aseguró que no estará preparado en comodidad y puntualidad el transporte público para los Juegos Olímpicos 2024

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aseguró este jueves que el transporte público no estará preparado en cuanto a comodidad y puntualidad para los Juegos Olímpicos de 2024 que tendrán como sede a la capital francesa.

"No podemos igualar el nivel de puntualidad y comodidad. Aún nos encontramos en dificultades en el transporte diario. De hecho, hay lugares en donde el transporte no estará listo porque no habrá número de trenes ni frecuencia”, explicó la alcaldesa.