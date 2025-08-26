Uno Santa Fe | Ovación | Zenón

Zenón, entre las duras críticas de una gloria de Boca y la expectativa de Unión por su venta

Una de las glorias de Boca cargó duramente contra Kevin Zenón, mientras en Unión hay cifradas expectativas por una posible venta.

26 de agosto 2025 · 08:09hs
Kevin Zenón atraviesa días agitados en Boca. El volante ex Unión quedó en el centro de la escena tras los fuertes cuestionamientos de Alberto Márcico, una gloria xeneize que cargó contra el correntino en un momento de incertidumbre respecto a su futuro.

“¿Por qué no se preocupa en alcanzar el nivel que tenía antes?”, disparó el Beto en diálogo con Radio Continental. “Va a valer el doble de lo que valía antes, y se va a ir a mejores equipos. Es un muy buen jugador, pero se tiene que recuperar él”, agregó el ex volante, ganador de tres títulos con la azul y oro.

Las palabras del histórico jugador se suman al ruido que ya generó la oferta del Olympiakos de Grecia, que en las últimas semanas puso sobre la mesa USD 7.000.000 por el 80% de la ficha de Zenón. La propuesta fue rechazada por la dirigencia de Boca, pese a que el futbolista manifestó su deseo de emigrar. Con contrato vigente hasta fines de 2028, su salida parece condicionada a una mejora de la propuesta europea.

Kevin Zenón perdió terreno en la consideración de Russo en Boca

Mientras tanto, el presente futbolístico de Zenón no es el mejor: perdió terreno en la consideración de Miguel Ángel Russo, no sumó minutos en los últimos tres partidos y ante Banfield ni siquiera integró la lista de concentrados. Su nivel, que supo llevarlo a ser titular en el Mundial de Clubes, se desplomó en los últimos meses.

En este escenario, Unión observa con atención. El Tatengue conserva el 20% de la ficha del mediocampista y una eventual transferencia significaría ingresos clave para la tesorería rojiblanca. La expectativa es grande, aunque el panorama en Boca parece aún incierto.

Por otra parte, Márcico también volvió a estar en el radar xeneize, aunque desde otro lugar: tras la disolución del Consejo de Fútbol, su nombre apareció como candidato a ocupar el rol de manager. Si bien la idea perdió fuerza con el correr de los días, el ex mediocampista es muy querido por los hinchas y mantiene buena relación con Juan Román Riquelme, por lo que no se descarta que en algún momento pueda cumplir un rol institucional.

