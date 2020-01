"Aprobamos reanudar la Superliga como estaba previsto"

En medio de las disputas entre la Superliga y la AFA, el reinicio del torneo de primera división no será alterado, algo que quedó confirmado tras la votación que se realizó este jueves, donde era necesario que dos tercios de los equipos votaran por la postergación. No obstante, por un voto, los ganadores resultaron perdedores: los 15 a favor de dejar la 17a jornada para más adelante fueron insuficientes contra los 9 que sostuvieron que había que mantener para jugarla el fin de semana del viernes 24 al domingo 26, como estaba programado. El punto era resolver el reclamo de los que querían retrasar el regreso del campeonato, en virtud de que algunos clubes tendrán futbolistas involucrados en el torneo Preolímpico.

River, Racing, Talleres, Vélez, Unión, Independiente, Patronato, Godoy Cruz y Atlético Tucumán votaron por sostener el calendario tal cual estaba previsto desde antes de iniciarse el certamen. En cambio, Aldosivi, Argentinos Juniors, Boca, Huracán, Rosario Central, Newell's, Gimnasia, Estudiantes, Arsenal, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Banfield y Colón lo hicieron por la modificación, pero no les alcanzó para conseguir la modificación.

Así, la 17a fecha, se jugará desde el viernes 24, con los siguientes partidos. Ese día, Aldosivi vs. Lanús; Gimnasia Vs. Vélez; Rosario central vs. Huracán y Unión vs. Argentinos. El sábado 25, se medirán Arsenal vs. Newell's; San Lorenzo vs. Estudiantes; Central Córdoba vs. Colón y Godoy Cruz vs. River. Y el domingo 26, Defensa y Justicia vs. Talleres; Banfield vs. Patronato; Racing vs. Atlético Tucumán y Boca vs. Independiente.

Así se jugará la fecha 17

Viernes 24 de Enero

17:35-Aldosivi-Lanús

19:40-Gimnasia LP-Vélez

21:45 Rosario Central-Huracán

21:45 Unión-Argentinos

Sábado 25 de Enero

17:35-Arsenal-Newells

19:40-San Lorenzo-Estudiantes LP

19:40-Central Cba (SdE)-Colón

21:45-Godoy Cruz-River Plate

Domingo 26 de Enero

17:35-Banfield-Patronato

17:35-Def. y Justicia-Talleres (C)

19:40-Racing Club-Atl. Tucumán

21:45-Boca Juniors-Independiente