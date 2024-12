"Aquino no se sintió valorado por Vélez"

Pablo Del Río, representante de Claudio Aquino explicó los motivos por los cuales el volante no seguirá en Vélez

Claudio Aquino no se sintió valorado y por ese motivo se fue de Vélez.

Quién iba a decir que, un puñado de días después de haber liderado la conquista de la Liga Profesional 2024, Claudio Aquino se iría de Vélez. No por la puerta grande del José Amalfitani, sino por una de costado, casi en puntas de pie, como suele jugar a la pelota. El volante no renovará su contrato y, en medio de repercusiones de todo tipo, su representante Pablo Del Río rompió el silencio y contó el trasfondo de esta decisión.

Si bien el mediocampista compartió un posteo de despedida, en el que remarcó que se va “en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo”, su agente Pablo Del Río explicó los motivos de su alejamiento de Liniers: "No se sintió valorado y se lo dijo al presidente. Da la sensación que el mérito no existe, que todo lo bueno que hizo dentro del campo de juego el último año y medio no vale nada".

Durante sus dos temporadas en Vélez, Aquino disputó 64 partidos, convirtió 17 goles y repartió 13 asistencias. Fue clave para evitar el descenso en 2023 y gritar campeón en 2024. Con un derechazo a la carrera, abrió el marcador ante Huracán y encabezó la vuelta olímpica en el José Amalfitani hace poco más de dos semanas.

En cuanto a su futuro, no hay nada confirmado. Más allá de que fue seguido de cerca por el Xeneize, no tiene ninguna oferta concreta, pero sí algunas propuestas sobre la mesa, como la del Gremio que hoy dirige Gustavo Quinteros, San Pablo, Fortaleza y Colo-Colo.

La despedida de Aquino tras no renovar con Vélez

"Me tocó venir en un momento difícil y con mucho esfuerzo evitamos el descenso. A mitad de año elegí quedarme y nos propusimos llevar a Vélez a lo más alto, estoy orgulloso de haber formado parte de este plantel que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser campeón. Hoy me toca despedirme, me voy en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo", expresó el volante de 33 años.