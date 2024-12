Argentina celebró 100 años de historia olímpica en Buenos Aires

"Ver gente de otros deportes, compañeros muchos en Juegos Olímpicos, Panamericanos, hay algo que nos atraviesa a todos y es la pasión por lo que hacemos y la pasión por defender los colores de nuestro país, de nuestra selección, de nuestra bandera, y conocemos todos muy bien lo que no se ven en la tele, que es el esfuerzo, el sacrificio, esa perseverancia y la garra que le han puesto todos los chicos, algo que me pasó a mi también a lo largo de mi carrera", expresó Germán Chiaraviglio.

El santafesino manifestó que "es un placer estar acá en la casa del deporte argentino, con todos los deportistas, con muchos amigos, compañeros y colegas, y poder tener este fin de año después de cien años de aquel 1924, en París justamente, coronando un gran año, así que lo venimos a disfrutar porque todo esto es espectacular".

deportes distinciones del coa en buenos aires 2.jpg Chiaraviglio junto a deportistas y dirigentes en la fiesta que celebró el centenario de la primera participación olímpica argentina. prensa COA

El deportista olímpico y especialista en salto con garrocha indicó que "de salud estoy bien, estoy haciendo un tratamiento, tengo una afectación como lo conté en su momento, y lo sigo de cerca. Tengo que controlarlo, pero también entiendo que no me tiene que impedir seguir haciendo una vida lo más normal que pueda, siempre con los cuidados lógicos, alimenticio, de salud y de rutina, trato de darle su espacio, pero no más, y pensar también en cosas que me hacen bien".

El COA entregó sus habituales distinciones

La fiesta que celebró el centenario de la primera participación olímpica argentina tuvo dos momentos emotivos que valen la pena ser destacados. El primero fue a la trayectoria deportiva, distinción que fue fue para la Leona Rocío Sánchez Moccia, el puma Gastón Revol, el jugador de hockey Agustín Mazzilli y el jugador de voleibol Facundo Conte, al estar ausente recibió su padre, el “gran” Hugo Conte.

deportes distinciones del coa en buenos aires 3.jpg El garrochista santafesino integra la comisión de atletas del Comité Olímpico Argentino. prensa COA

Otros cuatro medallistas olímpicos y miembros de la Comisión de Atletas del COA fueron los encargados de entregarles su distinción, ellos fueron el campeón olímpico de ciclismo y presidente de la comisión Walter Pérez, el campeón olímpico de vela Santiago Lange, la judoca Carolina Mariani y el León Pedro Ibarra. También se reconoció a la Asociación Argentina de Polo (AAP) a 100 años de la obtención de la primera medalla de oro para Argentina ganada por Arturo Kenny, Juan Nelson, Enrique Padilla y Juan Miles.

Hubo tiempo para reconocer a la trayectoria como entrenador a Daniel Castelani, entrenador del seleccionado femenino de voleibol; a la Asociación Argentina de Tenis, y Sofía Olmos entrenadora de Las Espartanas. En cuanto a deporte y calidad ambiental lo hicieron Cada remada cuenta, cada vida importa” y el “Campeonato Sudamericano de Esgrima Rosario 2024”.