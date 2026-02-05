Uno Santa Fe | Santa Fe | Ingresos Brutos

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

El programa de crédito fiscal toma una parte del dinero abonado en las facturas de la EPE y cooperativas distribuidoras para diferentes rubros

5 de febrero 2026 · 13:10hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó los cambios en el impuesto sobre los ingresos brutos.

El gobierno de Santa Fe confirmó este jueves la implementación de una nueva línea de crédito fiscal en el impuesto a los ingresos brutos. Esta medida abre la puerta para acceder a un descuento de hasta el 30% a partir del pago de la factura de luz vinculada a las actividades declaradas.

La iniciativa fue una de las principales novedades de la ley tributaria 2026, aprobada en la última sesión del año pasado. El régimen establece distintos topes para industrias, comercios y servicios de alojamiento en relación al servicio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) o las cooperativas distribuidoras de la red eléctrica.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, calculó que este plan de alivio fiscal y otros beneficios similares permiten que unos 211.000 contribuyentes cumplan con sus obligaciones con una alícuota neta que oscila entre 1,5 y 2,5%. Así se reduce "de manera significativa lo que abonan por Ingresos Brutos".

En el caso de la industria, el régimen establece un tope de crédito fiscal equivalente al 30% del impuesto, sin distinción del tipo de demanda eléctrica. Siempre que los ingresos anuales se encuentren dentro de los límites fijados por la normativa nacional para microempresas y pyme, el descuento se calcula a partir del importe básico de la factura eléctrica.

La situación de los comercios y servicios de alojamiento es distinta, ya que establece una diferencia respecto a la categoría del cliente. Las compañías medianas contarán con un límite del 10% en Ingresos Brutos.

Según fuentes oficiales, las empresas no perderán el dinero abonado si superan el tope a la hora de la liquidación en relación a las facturas de la EPE. Si el crédito generado va más allá de esa cifra, el excedente podrá trasladarse a los meses siguientes dentro del ejercicio fiscal 2026.

El gobierno santafesino recordó que el trámite para aplicar el descuento es totalmente digital. De acuerdo a la reglamentación vigente, cada contribuyente debe ingresar al sistema integral de administración tributaria de la Administración Provincial de Impuestos (API), donde puede autorizar sus suministros eléctricos y consultar los pagos computables, utilizando la información en los registros del Estado.

Campaña de difusión del crédito fiscal en Santa Fe

Olivares adelantó que la provincia trabajará junto a cámaras y asociaciones de los sectores beneficiados por la medida para facilitar el acceso a estas herramientas. Según fuentes oficiales, la política de alivio fiscal se enfoca en uno de los factores centrales de la producción con el fin de fortalecer la competitividad las empresas y acompañar a quienes invierten y generan empleo.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, destacó que la iniciativa se puso en marcha mediante el trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Además ponderó el diálogo con referentes de distintas ramas económicos: y subrayó: “Impulsamos este beneficio porque permite deducir uno de los insumos de mayor peso en la estructura de costos productivos, como es la energía eléctrica”.

