Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina enfrenta a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Este domingo desde las 20, la Selección Argentina Sub 20 buscará vencer a Marruecos y volver a ser campeón después de 18 años

19 de octubre 2025 · 09:17hs
La Selección Argentina Sub 20 juega este domingo la final ante Marruecos.

La Selección Argentina Sub 20 juega este domingo la final ante Marruecos.

La Selección Argentina Sub 20 enfrentará a Marruecos en la final del Mundial de la FIFA, que se desarrolla en Chile. El equipo nacional es el máximo ganador de la competición y solo perdió una de las siete finales disputadas. Diego Placente buscará guiar a los ‘pibes’ a la conquista de una copa más en la categoría y consolidar el proyecto de selecciones nacionales. El partido será en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago, este domingo a las 20.

Cómo llegan Argentina y Marruecos al duelo por la final del Mundial de la FIFA

La Selección Argentina Sub-20 alcanzó la gran final del Mundial 2025 con un trayecto marcado por el dominio colectivo, momentos de brillo individual y una férrea convicción táctica. En la fase de grupos, la Albiceleste cerró su zona con puntaje ideal al derrotar a Cuba (1-3), Nueva Zelanda (4-1) e Italia (1-0), lo que le permitió entrar al mata-mata con buen envión y confianza plena.

En octavos de final, Argentina exhibió solvencia ante Nigeria y se impuso 4-0, consolidando su favoritismo. El siguiente escollo fue México: con un partido certero y sólido, se impuso 2-0 para avanzar. En la semifinal frente a Colombia, el duelo fue austero, parejo en ocasiones, hasta que Mateo Silvetti, figura del torneo, anotó el único gol al minuto 72, inclinando la balanza hacia Argentina.

Con esa definición, el equipo de Diego Placente mostró que no solo se apoya en talento juvenil, sino en un orden defensivo riguroso, rápidas transiciones y una cohesión grupal como rasgo distintivo. Esa combinación le otorgó el pasaje a la final, donde la Albiceleste buscará su séptima corona Sub-20 enfrentando a un rival emergente como Marruecos.

Por su parte, Marruecos hilvanó su propio camino hacia la final del Mundial Sub-20 con sorpresas y determinación. En la fase de grupos lideró el Grupo C al vencer a España (2-0) y Brasil (2-1), aunque cayó frente a México (1-0), lo que no le impidió avanzar como primero.

En octavos dejó afuera a Corea del Sur, y luego barrió con Estados Unidos por 3-1 en cuartos. En semifinales, el duelo ante Francia terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, y la definición se extendió a los penales: Marruecos ganó 5-4 desde los doce pasos, con su tercer arquero ingresando específicamente para detener el lanzamiento decisivo.

Así, los Leones del Atlas aseguraron su lugar en una final inédita frente a Argentina, dejando claro que su presencia en esta instancia no es producto del azar sino de una campaña construida con carácter, templanza y convicción.

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Abdelhakim El Mesbahi, Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Nacional), Santiago de Chile.

Hora: 20.

TV: D Sports y Telefe.

Argentina Marruecos Mundial
Noticias relacionadas
argentina buscara ante marruecos el titulo en el mundial sub 20

Argentina buscará ante Marruecos el título en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 tendrá un cambio y mantiene un interrogante para la final ante Marruecos.

La Selección Argentina Sub 20, con un cambio y una duda de cara a la final del Mundial

argentina le gano a colombia y jugara la final del mundial sub 20 tras 18 anos

Argentina le ganó a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 tras 18 años

argentina se floreo en miami ante puerto rico en otro amistoso rumbo al mundial

Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Lo último

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Último Momento
Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Agustín Colazo rompió la sequía y se perfila como titular en el ataque de Unión

Agustín Colazo rompió la sequía y se perfila como titular en el ataque de Unión

Ovación
Argentina enfrenta a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Argentina enfrenta a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos

Quedaron definidos los semifinalistas en el Regional del Litoral

Quedaron definidos los semifinalistas en el Regional del Litoral

Alan Crenz se impuso con autoridad en su regreso a pelear en el país

Alan Crenz se impuso con autoridad en su regreso a pelear en el país

Gigliotti, entre el final del camino o una nueva oportunidad en Colón

Gigliotti, entre el final del camino o una nueva oportunidad en Colón

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos