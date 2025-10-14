Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Selección Argentina vapuleó 6-0 a Puerto Rico en Miami con miras al próximo Mundial. Lionel Messi jugó los 90 minutos

La Selección Argentina se impuso este martes por la noche por 6 a 0 frente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami en un amistoso internacional rumbo al Mundial 2026. Un partido donde no hubo equivalencias y que tuvo a Lionel Messi durante los 90'.

El mediocampista Alexis Mac Allister convirtió un doblete, a los 13 y 35 minutos del primer tiempo, y el defensor Gonzalo Montiel marcó a los 22, mientras que en el segundo tiempo convirtieron el arquero Sebastián Cutler, en contra a los 19 del complemento, y el delantero Lautaro Martínez, a los 34 y 38 de la segunda parte.

Además del abultado triunfo, el DT Lionel Scaloni aprovechó el partido para realizar tres debuts: el del delantero del Palmeiras José López, que fue titular, el volante del mismo equipo brasileño Aníbal Moreno, ingresado en el entretiempo y el arquero Facundo Cambeses, surgido en Banfield y con gran presente en Racing, que entró a los 29 minutos del complemento.

La primera llegada clara de la noche fue para el conjunto argentino, a los dos minutos del primer tiempo, con una jugada colectiva que terminó en un centro atrás para el volante Giovani Lo Celso, cuyo remate con la cara externa del pie izquierdo se fue ancho.

A los siete minutos, el delantero Leandro Antonetti recuperó una pelota detrás de la mitad de la cancha y remató con mucha potencia y altura, intentando sorprender con un tiro que se metía por el ángulo, aunque el arquero Emiliano “Dibu” Martínez alcanzó a correr hacia atrás y desviar.

Seis minutos más tarde, luego de un remate del astro argentino Lionel Messi en el travesaño, el carrilero Nicolás González disparó de volea y Alexis Mac Allister metió la cabeza para desviar y concretar el 1-1.

A los 22 minutos, Messi empaló una pelota en el borde del área para el defensor Gonzalo Montiel, que definió de volea desde el costado derecho, con un tiro cruzado que significó el 2-0.

En 35 minutos, el delantero José López recibió sobre el área chica y pivoteó hacia atrás para la subida de Mac Allister, cuyo remate de primera entró por el ángulo derecho del arquero Sebastián Cutler.

Puerto Rico volvió a llegar a los 39 minutos, cuando el extremo Wilfredo Rivera recibió sobre el costado derecho, se fue cerrando y sacó un buen tiro al primer palo, a media altura, que fue desviado por el “Dibu”.

Ya en el segundo tiempo, a los dos minutos, un centro desde la derecha habilitó a Messi, que cabeceó sobre el costado izquierdo del área chica, aunque no pudo vencer a Cutler.

A los 19 minutos del segundo tiempo, después de un remate de Nicolás González, una serie de rebotes entre el volante Steven Echevarría y el arquero Sebastián Cutler terminaron enviando la pelota al fondo de la red.

Los últimos dos goles del partido fueron autoría de Lautaro Martínez. A los 34 minutos empujó una pelota suelta dentro del área y cuatro minutos después, luego de una buena combinación con Messi, metió un remate bajo sobre el segundo palo, para el 6-0 final.

Embed - ARGENTINA GOLEÓ 6-0 A PUERTO RICO CON MESSI Y GOLES DE LAUTARO MARTÍNEZ, MAC ALLISTER Y MONTIEL

Formaciones de Argentina y Puerto Rico

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Beto Ydrach, Sidney Paris; Steven Echevarría, Isaac Angking, Wilfredo Rivera; Ricardo Rivera, Jeremy De León, Leandro Antonetti. DT: Charlie Trout.

Goles en el primer tiempo: 13m. y 35m. Alexis Mac Allister (A), 22m. Gonzalo Montiel (A).

Goles en el segundo tiempo: 19m. Sebastián Cutler en contra (A), 34m. y 38m. Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Rivero por Nicolás Otamendi (A) y Aníbal Moreno por Giovani Lo Celso (A), 12m. Nicolás Paz por Giuliano Simeone (A); 17m. Juan O’Neill por Jeremy De León (PR) y Noeh Hernández por Isaac Angking (PR); Gonzalo Montiel por Nahuel Molina (A) y Lautaro Martínez por José López (A); 27m. Gerald Díaz por Sidney Paris (PR) y Darren Ríos por Ricardo Rivera (PR); 29m. Facundo Cambeses por Emiliano Martínez (A); 37m. Diego Rossi por Nicolás Cardona (PR) y Rodolfo Sulia por Wilfredo Olivera (PR).

Estadio: Chase Stadium (Miami, Estados Unidos).

Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos).