Captación ilegal de juego: imputaron al influencer santafesino Aaron Trioni y este martes definirán si quedará en prisión

Tiene 25 años y cerca de un millón de seguidores en Instagram. La Justicia lo investiga por promocionar casinos online ilegales y organizar sorteos no autorizados. El fiscal solicitará la prisión preventiva.

Captación ilegal de juego: imputaron a un influencer santafesino y este martes definirán si quedará en prisión

Un influencer santafesino de 25 años Aaron Trioni fue imputado por la Justicia por captación ilegal de juegos de azar y promoción de apuestas no autorizadas a través de redes sociales , en una causa que vuelve a poner bajo la lupa el rol de creadores de contenido en este tipo de prácticas.

El imputado fue acusado por el fiscal Roberto Olcese en una audiencia realizada este lunes en los tribunales de Santa Fe ante el juez Nicolás Falkenberg. Este martes se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares , en la que el Ministerio Público de la Acusación solicitará la prisión preventiva.

Promoción en redes y sorteos irregulares

De acuerdo a la investigación, el joven utilizaba dos perfiles de Instagram con alrededor de un millón de seguidores para desarrollar las maniobras. Allí publicaba “reels” e “historias” en las que ofrecía premios a cambio de dinero.

Entre los elementos promocionados se encontraba un auto Peugeot 207 edición Quiksilver, además de sumas de dinero y un teléfono celular. Para participar, los usuarios debían comprar “chances” con distintos valores y transferir el dinero a cuentas bancarias ahora bajo investigación.

Quién es Aaron Trioni, el influencer bajo la lupa de la Justicia por la promoción de casinos online ilegales

Según detalló el fiscal, el primer hecho fue detectado entre el 8 y el 30 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia de la Lotería de Santa Fe.

Apuestas ilegales y captación de usuarios

La causa también incluye otros dos hechos ocurridos este año, en los que el imputado habría promocionado sitios de apuestas y casinos online ilegales sin autorización oficial.

En esos casos, utilizaba sus redes para captar apostadores mediante links y códigos promocionales con bonificaciones, una modalidad que, según la investigación, buscaba derivar tráfico hacia plataformas clandestinas.

Detención y antecedentes del caso

El joven fue detenido el viernes pasado durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en un barrio privado en jurisdicción de Santo Tomé.

El caso se vincula con investigaciones recientes que ya habían puesto en foco a influencers locales por la promoción sistemática de plataformas de juego ilegal, especialmente por su llegada a públicos jóvenes y, en algunos casos, menores de edad.

Calificación legal

Por los hechos, la Fiscalía le atribuyó la coautoría en la organización de un sistema de captación de juegos de azar sin autorización en el caso de diciembre, y la autoría de promoción y organización de apuestas ilegales por los episodios de 2026.

Ahora, la definición clave pasará por la audiencia de este martes, donde la Justicia deberá resolver si el influencer transita el proceso en libertad o queda detenido con prisión preventiva.