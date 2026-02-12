Argentina Open: Darderi derrotó a Barrios Vera y clasificó a los cuartos de final

El italo-argentino Luciano Darderi debutó con autoridad en el Argentina Open 2026 y se metió en los cuartos de final tras vencer al chileno Tomás Barrios Vera

El italo-argentino Luciano Darderi debutó con autoridad en el Argentina Open 2026 y se metió en los cuartos de final tras vencer al chileno Tomás Barrios Vera por 6-1 y 6-3. El italiano impuso condiciones desde el inicio y quebró cinco veces el saque de su rival para resolver el partido sin sobresaltos.

Si bien su servicio mostró altibajos, con 45 por ciento de primeros saques, seis aces y cuatro dobles faltas, su superioridad desde el fondo fue determinante ante un Barrios Vera que ofreció poca resistencia.

El nacido en Villa Gesell y campeón en Córdoba 2024, Darderi atraviesa un gran momento tras ganar tres ATP 250 en 2025 y alcanzar la cuarta ronda en Australia.

En Buenos Aires busca sumar puntos clave para acercarse al Top 20. En cuartos enfrentará al ganador entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el español Pedro Martínez.