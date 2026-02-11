Kopriva frenó a Berrettini y llegó a los cuartos de final del Argentina Open

El checo Vit Kopriva se metió en los cuartos de final del Argentina Open, luego de batir al italiano Matteo Berrettini

El checo Vit Kopriva se metió en los cuartos de final del Argentina Open , luego de su victoria ante el italiano Matteo Berrettini (8°) y podría ser el próximo rival de Francisco Cerúndolo (1°). Kopriva, que actualmente ocupa el puesto número 95 del ranking ATP, se impuso por 6-4 y 6-3 luego de una hora y 34 minutos.

A Kopriva le alcanzó con un quiebre en cada set para llevarse la victoria frente a Berrettini, quien estuvo muy errático a lo largo de todo el partido.

Un aspecto que pudo haber sido clave en el flojo nivel de Berrettini fue el hecho de que tuvo menos de un día de descanso tras su partido en la primera ronda ante el local Federico Coria, mientras que Kopriva había debutado el lunes por la noche.

Esta victoria le permitió a Kopriva meterse en los cuartos de final del Argentina Open.