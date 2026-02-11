Uno Santa Fe | Ovación | Argentina Open

Kopriva frenó a Berrettini y llegó a los cuartos de final del Argentina Open

El checo Vit Kopriva se metió en los cuartos de final del Argentina Open, luego de batir al italiano Matteo Berrettini

11 de febrero 2026 · 19:12hs
Kopriva frenó a Berrettini y llegó a los cuartos de final del Argentina Open

El checo Vit Kopriva se metió en los cuartos de final del Argentina Open, luego de su victoria ante el italiano Matteo Berrettini (8°) y podría ser el próximo rival de Francisco Cerúndolo (1°). Kopriva, que actualmente ocupa el puesto número 95 del ranking ATP, se impuso por 6-4 y 6-3 luego de una hora y 34 minutos.

Un checo suelto en el Argentina Open

A Kopriva le alcanzó con un quiebre en cada set para llevarse la victoria frente a Berrettini, quien estuvo muy errático a lo largo de todo el partido.

• LEER MÁS: Argentina Open: Etcheverry superó a Burruchaga y avanzó a los cuartos de final

Un aspecto que pudo haber sido clave en el flojo nivel de Berrettini fue el hecho de que tuvo menos de un día de descanso tras su partido en la primera ronda ante el local Federico Coria, mientras que Kopriva había debutado el lunes por la noche.

Esta victoria le permitió a Kopriva meterse en los cuartos de final del Argentina Open.

Argentina Open Matteo Berrettini Cerúndolo
Noticias relacionadas
cerundolo paso con autoridad a segunda ronda del argentina open 2026

Cerúndolo pasó con autoridad a segunda ronda del Argentina Open 2026

etcheverry debuto con autoridad y ya esta en octavos del argentina open

Etcheverry debutó con autoridad y ya está en octavos del Argentina Open

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el Argentina Open.

Etcheverry venció a Pellegrino y se metió en octavos de final del Argentina Open

argentina open: 12 tenistas albicelestes competiran en la edicion 2026

Argentina Open: 12 tenistas albicelestes competirán en la edición 2026

Lo último

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: No a la precarización

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: "No a la precarización"

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Último Momento
Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: No a la precarización

Masiva marcha de la CGT Santa Fe contra la reforma laboral: "No a la precarización"

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Real Sociedad se quedó con el primer clásico ante Athletic en Bilbao por la Copa del Rey

Real Sociedad se quedó con el primer clásico ante Athletic en Bilbao por la Copa del Rey

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

El Gobierno respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Ovación
José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

José Neris, sin salida en Colón y preocupado de quedar parado

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Juan Pablo Ludueña, el central que siempre cumple y tiene la posibilidad de consolidarse

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Los hinchas de Colón anotan: el paso a paso para ver los partidos por LPF Play

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

Importantes noticias para Madelón en Unión antes del duelo clave contra San Lorenzo

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

¿Con lluvia? Así estará el clima para el debut de Colón en la Primera Nacional

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones