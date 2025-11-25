Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y una noticia que trajo cierto alivio en medio del golpe por la eliminación

Este martes, Lautaro Vargas fue sometido a una resonancia magnética luego de la lesión sufrida en el partido que Unión jugó ante Gimnasia de La Plata

25 de noviembre 2025 · 22:05hs
El lateral derecho de Unión Lautaro Vargas sufrió un esguince en su rodilla derecha.

El lateral derecho de Unión Lautaro Vargas sufrió un esguince en su rodilla derecha.

La lesión de Lautaro Vargas había generado preocupación. Y es que el lateral derecho de Unión debió salir del campo de juego en el carrito, evidenciando gestos de dolor.

Vargas sufrió un esguince de rodilla

De hecho, rápidamente los médicos le avisaron a Leonardo Madelón que el jugador no podía continuar y por eso el DT mandó a la cancha a Emiliano Álvarez.

El primer diagnóstico hablaba de un esguince de rodilla, aunque se le iban a realizar estudios para descartar la chance de que se trate de una lesión más grave.

Por ello, este martes, el futbolista fue sometido a una resonancia magnética y los resultados trajeron cierta tranquilidad, ya que se descartó una lesión ligamentaria.

Así las cosas, Vargas sufrió un esguince en su rodilla derecha que en principio le demandaría un tiempo de recuperación de aproximadamente tres semanas. Por lo cual estará a disposición para el inicio de la pretemporada.

Unión Lautaro Vargas Gimnasia y Esgrima
